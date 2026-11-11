메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

서울 강서구 방화근린공원에 모두가 즐기는 반려견 쉼터

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
김주연 기자
김주연 기자
수정 2026-11-11 15:21
입력 2026-11-11 15:21
세줄 요약
  • 방화근린공원 반려견 쉼터 개장
  • 강서구 반려견 쉼터 5곳으로 확대
  • 무료 이용과 이용 규정 마련
서울 강서구는 방화동 방화근린공원에 반려견 쉼터를 지난 9일 개장했다고 11일 밝혔다. 이로써 강서구에 운영 중인 반려견 쉼터는 총 5곳으로 늘었다.

이미지 확대
강서구 반려견 쉼터 개장식
강서구 반려견 쉼터 개장식 진교훈(뒷줄 가운데) 서울 강서구청장이 지난 9일 방화동근린공원에 생긴 반려견 쉼터 개장을 주민들과 축하하고 있다.
강서구 제공


새 쉼터는 약 140㎡ 규모다. 반려견이 안전하게 뛰어놀 수 있는 이동식 펜스를 비롯해 배변 봉투함, 보호자 휴게시설 등 편의시설을 갖췄다.

운영 시간은 오전 10시부터 오후 8시까지로, 무료로 이용할 수 있다. 이용 시 배변 봉투와 목줄을 지참해야 한다. 동물등록을 마친 반려견만 입장할 수 있고, 동물보호법상 맹견 5종은 출입할 수 없다. 쉼터 안에서는 흡연이나 음식물 반입이 금지된다.

그 밖에도 강서구에는 황금내근린공원(가양동), 봉제산근린공원 2곳(화곡동), 어울림공원(마곡동)에도 반려견 쉼터를 운영 중이다.

진교훈 구청장은 “반려동물을 키우는 가구가 늘고 있는 만큼 반려가구와 비반려가구가 함께 지낼 수 있는 환경이 중요하다”며 “주민 의견을 종합적으로 살펴 모두가 쾌적하게 이용할 수 있는 조화로운 공간을 가꿔 나가겠다”고 말했다.

김주연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
방화근린공원 반려견 쉼터의 이용료는?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기