서울 강서구 방화근린공원에 모두가 즐기는 반려견 쉼터

세줄 요약
- 방화근린공원 반려견 쉼터 개장
- 강서구 반려견 쉼터 5곳으로 확대
- 무료 이용과 이용 규정 마련
새 쉼터는 약 140㎡ 규모다. 반려견이 안전하게 뛰어놀 수 있는 이동식 펜스를 비롯해 배변 봉투함, 보호자 휴게시설 등 편의시설을 갖췄다.
운영 시간은 오전 10시부터 오후 8시까지로, 무료로 이용할 수 있다. 이용 시 배변 봉투와 목줄을 지참해야 한다. 동물등록을 마친 반려견만 입장할 수 있고, 동물보호법상 맹견 5종은 출입할 수 없다. 쉼터 안에서는 흡연이나 음식물 반입이 금지된다.
그 밖에도 강서구에는 황금내근린공원(가양동), 봉제산근린공원 2곳(화곡동), 어울림공원(마곡동)에도 반려견 쉼터를 운영 중이다.
진교훈 구청장은 “반려동물을 키우는 가구가 늘고 있는 만큼 반려가구와 비반려가구가 함께 지낼 수 있는 환경이 중요하다”며 “주민 의견을 종합적으로 살펴 모두가 쾌적하게 이용할 수 있는 조화로운 공간을 가꿔 나가겠다”고 말했다.
김주연 기자
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