서울 강서구 방화근린공원에 모두가 즐기는 반려견 쉼터

세줄 요약 방화근린공원 반려견 쉼터 개장

강서구 반려견 쉼터 5곳으로 확대

무료 이용과 이용 규정 마련

이미지 확대 강서구 반려견 쉼터 개장식 진교훈(뒷줄 가운데) 서울 강서구청장이 지난 9일 방화동근린공원에 생긴 반려견 쉼터 개장을 주민들과 축하하고 있다.

강서구 제공

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서울 강서구는 방화동 방화근린공원에 반려견 쉼터를 지난 9일 개장했다고 11일 밝혔다. 이로써 강서구에 운영 중인 반려견 쉼터는 총 5곳으로 늘었다.새 쉼터는 약 140㎡ 규모다. 반려견이 안전하게 뛰어놀 수 있는 이동식 펜스를 비롯해 배변 봉투함, 보호자 휴게시설 등 편의시설을 갖췄다.운영 시간은 오전 10시부터 오후 8시까지로, 무료로 이용할 수 있다. 이용 시 배변 봉투와 목줄을 지참해야 한다. 동물등록을 마친 반려견만 입장할 수 있고, 동물보호법상 맹견 5종은 출입할 수 없다. 쉼터 안에서는 흡연이나 음식물 반입이 금지된다.그 밖에도 강서구에는 황금내근린공원(가양동), 봉제산근린공원 2곳(화곡동), 어울림공원(마곡동)에도 반려견 쉼터를 운영 중이다.진교훈 구청장은 “반려동물을 키우는 가구가 늘고 있는 만큼 반려가구와 비반려가구가 함께 지낼 수 있는 환경이 중요하다”며 “주민 의견을 종합적으로 살펴 모두가 쾌적하게 이용할 수 있는 조화로운 공간을 가꿔 나가겠다”고 말했다.김주연 기자