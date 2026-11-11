양천구, 안전 보안관 등 내년 상반기 동행일자리 192명 모집

오는 23일까지 모집

이미지 확대 양천구 스쿨존 교통안전 지킴이 서울 양천구에서 ‘스쿨존 교통안전 지킴이’가 활동하는 모습.

양천구 제공

이미지 확대 양천구 ‘동행일자리’ 사업 목록 양천구 ‘동행일자리’ 사업 목록

양천구 제공

세줄 요약 취업 취약계층 대상 동행일자리 192명 모집

1월 8일~6월 30일, 6개 분야 15개 사업 운영

안전·환경 보안관, 스쿨존 지킴이 등 참여

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서울 양천구는 취업 취약계층의 생계 안정과 경제적 자립을 돕기 위해 오는 23일까지 ‘2027년 상반기 동행일자리 사업’ 참여자를 모집한다고 11일 밝혔다.동행일자리는 취업 취약계층에 일할 기회를 제공하면서, 참가자가 다른 사회적 약자를 돕는 자조 기반공공일자리 사업이다. 올해 상·하반기에 걸쳐 총 398명이 활동한 데 이어 내년 상반기에는 192명을 모집한다.내년 상반기에는 1월 8일부터 6월 30일까지 6개월간 운영된다. ▲디지털 약자 지원 ▲사회·안전 약자 지원 ▲경제적 약자 지원 ▲돌봄·건강 약자 지원 ▲기후환경 약자 지원 ▲활력경제 지원 등 6개 분야 15개 사업에서 활동하게 된다.대표적인 동행일자리는 122명을 모집하는 ‘우리 동네 안전·환경 보안관’이다. 폭우에 대비한 빗물받이 점검부터 폭염에는 무더위쉼터 운영 지원 등 생활 안전 활동과 지역 환경개선 업무를, ‘스쿨존 교통안전지킴이’는 어린이들의 안전한 등하굣길을 각각 돕는다. 내년부터 교육지원센터 지원 사업 등을 새롭게 운영한다.모집 대상은 내년 1월 8일 기준으로 18세 이상 근로능력이 있는 구민으로, 가구소득이 기준중위소득 85% 이하이고 재산이 4억 9900만원 이하여야 한다.참여하려면 23일까지 주소지 동주민센터를 방문해 신청하면 된다. 구는 12월말까지 선별 결과를 개별 통보한다.이기재 구청장은 “앞으로도 주민 생활에 필요한 다양한 일자리를 발굴해 취업 취약계층의 자립을 돕고 지역사회에 활력을 더하겠다”고 말했다.김주연 기자