금천, 본예산 8406억원 편성…‘주민과의 약속’ 중점 투자

민선 9기 첫 본예산

이미지 확대 서울 시흥동에 있는 금천구청.

금천구 제공

세줄 요약 내년도 본예산 8406억원 편성, 전년 대비 895억원 증가

미래도시·활력도시·교육문화도시 중심 투자 방향 제시

복지 4938억원, 안전 205억원 등 주민 체감 예산 확대

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서울 금천구는 내년도 예산안을 8406억원으로 편성했다고 11일 밝혔다. 올해 본예산보다 895억원 증가한 규모로 일반회계 8263억원, 특별회계 143억원으로 구성됐다.민선 9기 출범 후 첫 번째 본예산인 이번 예산안은 주민과의 약속을 본격 실행하며 성과를 내는 데 중점을 뒀다. 구는 주민이 체감할 수 있는 변화를 만들기 위해 ▲미래도시 금천 ▲활력도시 금천 ▲교육·문화도시 금천 등 3대 구정 운영 방향과 약자 복지와 안전에 예산을 집중 편성했다.구는 3대 구정 운영 방향에 대해 “이동이 편리해지면 경제활동의 기회가 많아지고 지역경제가 살아나면 일상의 기반이 튼튼해진다. 교육과 문화가 풍부해지면 사람이 머물고 미래를 준비하는 도시가 될 것”이라고 설명했다.구는 도시의 균형 발전과 주민의 이동 편의를 위해 교통·도시개발 기반 시설에 320억원을 투입한다. 교통개선정책사업을 진행해 생활권 간 교통 불편과 출퇴근 정체를 줄일 대안도 마련한다. 마을버스 등 구 공공교통체계를 개선하고 금하로 교통환경을 정비해 G밸리 수출의 다리 일대 교통체계를 개선하는 데 집중했다.장기 발전전략인 ‘2050 금천플랜 미래발전 종합전략’ 수립을 위해서도 예산을 편성했다. 주거와 산업, 교통과 녹지를 종합해 살펴 금천의 미래상과 발전전략을 구체화한다. 구 숙원사업인 공군부대 이전 부지 개발 가속화 사업과 재개발·재건축 사업 지원을 위한 정비사업 원스톱 행정센터 운영에도 예산을 편성했다.구는 민생경제 회복 등을 위해서는 178억원을 편성한다. 전통시장 활성화를 위해 비단길 현대시장 고객주차장 조성에 30억 8100만원, 시장 대표 상품을 발굴·홍보하는 금천마켓대전에 2억 7500만원 등을 투입한다. 지역경제의 중심인 G밸리 경쟁력 강화에도 나선다. G밸리 야간명소화를 위한 아름다운 거리 조성 사업에 17억 6500만원, G밸리사랑상품권 발행에 13억 300만원, 중소기업 경쟁력 강화 지원에 2억 3800만원 등이다.아이들의 성장과 돌봄 등을 위한 배움·문화 인프라 확충에는 338억원을 투자한다. 미래역량 교육 기반을 위한 금천국제외국어센터 건립에 44억 8600만원, 구립스터디 카페 운영 2억 1900만원 등이다. 초등방학 틈새돌봄에도 4억 2300만원을 편성해 돌봄공백을 메우고 안정적 돌봄·학습 여건을 조성한다.지역의 문화자원과 예술활동을 잇는 금빛 문화벨트에는 약 2억원, 금천의 역사와 문화를 보존하기 위한 금천역사문화관 조성에 3억 3100만원 등을 예산에 반영한다.구는 이 모든 변화의 바탕에 누구도 소외되지 않는 복지와 안전이 있어야 한다고 강조했다. 사회복지 분야는 올해 대비 552억원 늘어난 4938억원을 편성해 총예산의 59%로 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 또 기후재난에 대한 대응력을 높이고 생활 위험을 예방하기 위한 안전 분야에는 205억원을 편성했다.구가 제출한 내년도 예산안은 구의회 심의와 의결을 거쳐 다음 달 14일 구의회 본회의에서 최종 확정된다.최기찬 구청장은 “주민과의 약속을 실천하고 일상의 불편을 덜어 드리는 민생·미래 투자에 중점을 뒀다”며 “예산서에 담긴 숫자가 주민의 일상에서 실질적 변화로 체감될 수 있도록 주민 여러분과 함께 나아가겠다”고 말했다.송현주 기자