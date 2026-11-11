서초, 서이초 앞 전주·전선 없이 안전한 통학로 만든다

2028년까지 사업 완료 예정

이미지 확대 서울 서초구 서초2동 사임당로(서이초) 지중화 사업 위치도.

서초구 제공

세줄 요약 서이초 주변 465m 구간 지중화 착공

전주 24본·통신주 2본 철거 및 매설

2028년 완료 목표, 통학로 안전 개선

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서울 서초구가 14일 서초2동 사임당로와 서운로 일대 약 465m 구간에 있는 전주 24본과 통신주 2본, 전주에 걸린 가공선을 모두 철거하고 전선과 통신선을 지하에 매설하는 지중화 사업 착공에 들어간다.11일 구에 따르면 서이초 주변, 무지개쇼핑센터와 맞은편 릿(LIT)타워 보행로를 대상으로 추진하는 이 사업은 서이초 통학로 일대 안전사고 예방과 보행환경 개선을 위해 지난 2023년부터 추진됐다. 한국전력의 사업 승인 등 관련 절차를 차질 없이 마무리해 이달 착공하게 됐다.주요 공정은 ▲관로를 땅속에 매립하는 관로공사 ▲관로에 가공 케이블을 포설하는 선로공사 ▲전기와 통신선 인입 등이다. 구는 2028년까지 사업을 완료하고 무지개아파트 사거리 등 기존 지중화가 완료된 구간과 연계해 안전하고 쾌적한 보행환경을 조성할 계획이다.구는 지난 2022년부터 올해 상반기까지 5곳 총 1856m 구간에 대해 지중화를 완료했다. 현재 서울 25개 자치구 중 가장 많은 15곳에 대한 지중화를 추진하고 있다. 이후 한국전력과 협력해 매년 2곳씩 지중화 구간을 늘려나갈 예정이다.전성수 구청장은 “앞으로도 학교 주변과 보행량이 많은 지역을 중심으로 지중화 사업을 지속 추진해 누구나 안심하고 걷는 도시 서초를 만들어 나가겠다”고 말했다.송현주 기자