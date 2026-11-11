아이의 마음을 움직일 비법은? 강동, 최민준 초청 부모특강 개최

12월 1일 강동아트센터

이미지 확대 서울 강동구 2026 강동구육아종합지원센터 부모교육 명사특강 ‘아이를 움직이는 훈육 노하우’ 홍보물.

강동구 제공

세줄 요약 강동구, 영유아 양육자 대상 부모특강 개최

최민준 대표 초청, 훈육·소통 노하우 강의

질의응답·참여형 진행, 무료 신청 안내

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서울 강동구는 강동구육아종합지원센터 주관으로 12월 1일 강동아트센터에서 영유아 양육자들을 위한 부모 교육 명사 특강을 연다고 11일 밝혔다.특강은 자녀의 훈육과 소통에 어려움을 겪는 부모에게 양육 비법을 알려주고 아이의 행동을 이해하며 효과적으로 소통하는 방법을 고민하기 위해 마련됐다.특강 주제는 ‘남의 말은 다 들어도 내 말은 절대 듣지 않는 아이를 움직이는 훈육 노하우’다. 아들 교육 분야 최고 전문가로 알려진 최민준 아들연구소·자라다 남아미술연구소 대표가 강사로 나선다. 강의는 질의응답과 구체적 훈육 전략을 제시하는 참여형 방식으로 진행된다. 구는 “교육은 부모가 자녀의 행동을 통제하기보다 아이의 특성과 마음을 이해하고 서로 소통하며 건강한 관계를 형성할 수 있도록 돕는 데 의미가 있다”고 설명했다.구는 교육을 통해 부모가 가정에서 실천할 수 있는 구체적 양육 방법을 배우고 긍정적 부모와 자녀의 관계를 만들어 가는 계기가 될 것으로 기대한다.구에 사는 미취학 영유아 양육자라면 누구나 무료로 교육에 참여할 수 있다. 신청은 강동어린이회관 누리집에서 할 수 있다. 자세한 사항은 강동구육아종합지원센터로 문의하면 된다.이수희 구청장은 “변화하는 사회에서 부모와 자녀가 함께 성장할 수 있는 양육 환경을 만들기 위해 앞으로도 다양한 부모 교육 프로그램을 지속해 마련하겠다”고 말했다.송현주 기자