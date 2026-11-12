반대 딛고 은평광역자원순환센터 개관

은평·서대문·마포 공동 추진 결실

이미지 확대 김미경(왼쪽 두 번째) 서울 은평구청장이 2024년 은평광역자원순환센터 건립 현장을 방문해 공사 진행 상황을 살펴보고 있다.

은평구 제공

2026-11-12 20면

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서울 은평구는 은평광역자원순환센터 개관식을 오는 16일 열고 자원순환체험센터와 홍보관 운영을 시작한다고 11일 밝혔다.은평·서대문·마포구 등 서북 3구가 공동 추진한 센터는 폐기물 처리시설을 모두 지하화하고 지상에는 축구장과 족구장 등 주민편익시설을 조성한 것이 특징이다. 2017년 기본계획 수립 이후 2021년 착공해 지난해 5월 준공했다. 건립 과정에서 주민 반대로 2019년 한 해에만 21만건이 넘는 민원이 제기되기도 했다.센터는 연면적 1만 8746㎡ 규모로 하루 150t의 재활용품 선별시설과 130t의 생활폐기물 압축·적환시설 등을 갖췄다. 지상에 마련된 자원순환체험센터에는 제로웨이스트(Zero Waste) 카페와 가게, 교육·체험공간이 들어섰다. 지하 3층 홍보관에서 전시와 견학을 통해 재활용품의 선별·처리 과정을 살펴볼 수 있다. 개관식에는 서북 3구 관계자와 주민 등 300여명이 참석한다.김미경 구청장은 “건립 과정의 어려움을 딛고 세 자치구가 함께 이뤄낸 결실”이라며 “주민들이 자원순환을 배우고 실천하는 거점으로 만들어 가겠다”고 말했다.이범수 기자