깨끗한 성수동 만드는 ‘줍깅 캠페인’

무단투기 분석해 청소행정 반영
유보화 청장 “깨끗한 성동으로”
서울 성동구는 지난 11일 성수동 연무장길 일대에서 ‘평생 살고 싶은 성동 줍깅 캠페인’을 진행했다고 12일 밝혔다. ‘줍깅(줍다+조깅)’은 걷거나 뛰면서 쓰레기를 줍는 생활 속 환경 보호 활동이다.
캠페인에는 유보화 성동구청장을 비롯해 성동구 구정평가단과 성수동, 사근동 주민 등 80여 명이 참여했다. 참가자들은 구두테마공원에 모여 ‘환경 퀴즈’로 올바른 쓰레기 배출 방법을 익혔다. 이후 공원에서 출발해 성수역, 수제화거리, 연무장길로 이어지는 약 2㎞ 구간을 걸으며 쓰레기를 수거했다. 구는 무단 투기 다발 지점과 쓰레기 품목 등을 분석해 거리 휴지통 설치, 청소 인력 배치, 무단 투기 단속 강화 등 향후 청소 행정에 반영할 계획이다.
유보화 구청장은 “연무장길은 수제화 장인들의 손길이 깃든 성수동의 뿌리이자, 국내외 방문객이 찾아오는 성동의 얼굴”며 “주민과 함께 힘을 모아 평생 살고 싶은 깨끗한 성동을 만들어 가겠다”고 말했다.
유규상 기자
2026-11-13 20면
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