서초의 역사, ‘서초노트’ 연극서 다시 쓰인다

11월 28~29일 대학로 스카이씨어터

이미지 확대 <서초노트> 포스터

세줄 요약 서초구·서초연극협회, 창작극 ‘서초노트’ 공연

향나무 화자로 서초의 변화와 주민 기억 재구성

말죽거리·반포·법조타운·삼풍백화점 이야기 연결

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서울 서초구와 서초연극협회는 28~29일 ‘대학로 스카이씨어터’에서 구의 역사와 이야기를 소재로 창작한 연극 ‘서초노트’를 선보인다고 13일 밝혔다.제7회 서울연극25페스티벌 선정작인 서초노트는 서초의 역사와 주민 삶을 고유의 문화콘텐츠로 재해석한 이야기를 주민과 공유하기 위해 기획됐다. 협회 회원들이 곳곳에 남아 있는 기억과 이야기를 무대 위에 펼쳐내 관객에게 서초가 지닌 역사와 문화적 가치를 전한다.작품은 오랜 세월 서초의 변화를 지켜본 한 그루의 향나무를 중심으로 이야기를 풀어간다. 도시의 모습이 달라지는 동안에도 이어진 가족의 정과 삶의 터전에 대한 애착, 새로운 내일을 향한 희망을 담았다.말죽거리에서는 땅과 가족을 지키려는 마음을, 반포에서는 햇빛 드는 자기 방을 꿈꾸는 소망을 그린다. 법조타운이 들어선 동네에서는 공정함과 온기를 되짚고, 삼풍백화점 참사의 기억을 통해 아픔을 함께 나누고 서로를 지켜낸 사람들의 이야기를 전한다. 구는 “서로 다른 시대와 장소의 이야기는 향나무 곁에서 하나로 이어지며 우리가 지켜야 할 삶의 가치를 되새기게 한다”고 설명했다.창작진들은 개발과 성장이라는 시대적 변화 속 잊히기 쉬운 주민의 목소리와 기억을 무대 위에 되살리는 데 주안점을 뒀다. 관객이 서초의 이야기를 따라가며 자신이 살아온 삶과 이웃의 모습을 함께 돌아볼 수 있도록 한다.연극은 28일 오후 3시와 6시, 29일은 오후 3시에 진행된다. 예약은 주민에 한해 문자로 신청할 수 있다. 1인 4매까지 무료 관람할 수 있다.전성수 구청장은 “구의 역사와 주민 삶을 담은 문화콘텐츠는 지역의 정체성을 형성하고 공동체를 하나로 연결하는 소중한 자산”이라며 “연극이 주민에게 서초의 이야기를 새롭게 만나는 기회이자 지역에 대한 애정과 자긍심을 높이는 계기가 되길 바란다”고 말했다.송현주 기자