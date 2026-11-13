금천구·지역세무사회, 고향사랑기부제 함께 알린다

12일 구청 9층 소회의실서 업무협약

이미지 확대 최기찬(왼쪽 두 번째) 금천구청장, 이종탁(왼쪽 첫 번째) 서울지방세무사회장, 이창기(왼쪽 세 번째) 금천지역세무사회장 등이 지난 12일 구청 9층 소회의실에서 업무협약식을 열고 기념 촬영을 하고 있다.

금천구 제공

세줄 요약 금천구·지역세무사회, 기부제 활성화 협약 체결

세무사 네트워크 활용한 제도 홍보·안내 추진

회원 20명, 1인당 10만원씩 총 200만원 기부

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서울 금천구는 지난 12일 구청 9층 소회의실에서 금천지역세무사회와 고향사랑기부제 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 13일 밝혔다. 협약은 세무사들이 사업자와 개인 납세자 등 다양한 사람들을 대상으로 업무를 수행한다는 점에 착안해 마련됐다.이날 협약식에서는 세무사회 회원 20명이 고향사랑기부제에 동참했다. 회원들은 1인당 10만원씩 총 200만원을 구에 기부했다. 고향사랑기부제는 개인이 주소지를 제외한 지방자치단체에 기부하면 세액공제와 답례품 혜택을 받고 기부금은 주민 복리 증진 등에 활용하는 제도다.협약에 따라 두 기관은 세무사 사무소를 통해 고향사랑기부제를 안내하고 관련 정보를 제공하는 등 홍보활동을 추진한다. 홍보자료를 공유하고 제도 활성화를 위한 연계사업을 발굴하는 등 기부 문화 확산을 위해 협력한다. 구는 제도 홍보에 필요한 자료와 정보를 제공하고 세무사회는 회원과 사무소 임직원, 거래처 등을 대상으로 제도를 안내해 자발적 기부 참여를 독려한다.구는 기부자에게 기부금의 30% 한도에서 답례품을 제공하고 있다. 답례품으로는 금천사랑상품권을 비롯해 커피와 차, 생활용품, 공예품 등 다양한 상품을 마련했다.구는 세무사의 전문성과 인적 관계를 활용하면 구 외 지역에 사는 이들에게도 고향사랑기부제를 알릴 수 있어 홍보 범위를 넓히는 데 도움이 될 것으로 기대한다.최기찬 구청장은 “세무사회와의 협력이 고향사랑기부제를 널리 알리고 기부 참여를 확대하는 계기가 되길 기대한다”며 “앞으로도 다양한 민간단체와 협력해 기부 문화를 확산하고 모금된 기부금이 지역 발전과 주민 복리 증진에 쓰일 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.송현주 기자