중구·새마을부녀회, 600가구에 ‘사랑의 김장 나눔’

지난 11일 구민회관 야외 주차장

이미지 확대 김길성 중구청장이 지난 11일 구민회관 야외 주차장에서 열린 ‘사랑의 김장 나눔’ 행사에서 새마을부녀회원들과 함께 김치를 담그기 전 기념 촬영을 하고 있다.

중구 제공

세줄 요약 중구·새마을부녀회, 김장 5600㎏ 담가 600가구 지원

새마을 단체 70여 명 참여, 절임배추·양념·포장 봉사

9ℓ 통으로 지원량 확대, 취약계층 겨울 식생활 보탬

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서울 중구는 지난 11일 중구새마을부녀회가 구민회관 야외 주차장에서 ‘사랑의 김장 나누기’ 행사를 열고 김치 5600㎏을 담가 600가구에 전했다고 13일 밝혔다. 행사는 다가오는 겨울 취약계층의 든든한 식생활을 돕기 위해 마련됐다.이날 현장에는 새마을부녀회 등 새마을 단체 회원 70여명이 함께했다. 참여자들은 오전 7시에 모여 절임배추 물빼기를 시작으로 오후까지 쉴 틈 없이 김칫소를 채웠다. 김길성 구청장도 앞치마를 두르고 봉사자들과 함께 작업하며 이들을 격려했다.새마을지도자협의회와 새마을청년연대도 힘을 더했다. 부녀회가 양념을 버무리는 동안 지도자협의회는 절인 배추와 포장을 마친 김치통을 나르는 등 재료 운반과 정리를 맡았다. 청년연대는 동별로 나눌 수량을 확인하며 현장 진행을 도왔다.완성된 김치는 취약계층 인구수에 따라 15개 동 주민센터로 배부됐다. 올해는 지난해 7ℓ보다 넉넉한 9ℓ 통을 준비해 가구당 지원량을 늘렸다. 구청이 지정한 복지 사각지대 500가구와 새마을회가 발굴한 100가구를 합쳐 총 600가구가 지원 대상이다. 각 동 주민센터는 배정받은 김치를 이들 가구에 차례대로 전달한다.새마을부녀회는 매년 김장 나누기 외에도 홀몸 어르신 보양식 대접, 저소득 가정 밑반찬 배달 등 다양한 봉사를 이어오고 있다. 이수자 부녀회장은 “정성껏 담근 김치로 이웃이 올겨울 든든하게 식사하셨으면 좋겠다”고 말했다.김 구청장은 “쌀쌀해진 날씨에도 나눔을 위해 아침 일찍부터 애써준 부녀회를 비롯한 봉사자들에게 깊이 감사드린다”며 “구에서도 소외되는 주민 없이 모두가 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 세심히 살피겠다”고 강조했다.송현주 기자