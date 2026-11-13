친구야, 이건 꼭 기억해줘…강동, 아동·청소년 안전 수칙 알린다

학부모엔 자녀의 위험 예방 위한 관심

이미지 확대 서울 강동구 아동·청소년 대상 홍보물.

강동구 제공

세줄 요약 아동·청소년과 학부모용 안전 홍보물 2종 제작

학교와 아동·청소년 이용 기관에 순차 배부

약물·도박·낯선 사람 경계 등 예방 수칙 안내

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서울 강동구는 아동·청소년이 일상 위험으로부터 자신을 보호하고 가정에서도 예방 교육이 이뤄질 수 있도록 아동·청소년용과 학부모용 홍보물 2종을 제작했다고 13일 밝혔다. 구는 지난 11일부터 학교와 아동·청소년 이용 기관에 홍보물을 배부하고 있다.홍보물은 아동·청소년에게는 일상에서 지켜야 할 안전 수칙을, 학부모에게는 자녀가 접할 수 있는 약물·마약 관련 유혹 사례와 가정에서 실천할 수 있는 예방 수칙을 안내하기 위해 마련됐다. 대상별 눈높이에 맞춰 내용을 나누고 구 움스프렌즈 캐릭터와 간결한 문구를 활용해 쉽고 친근하게 제작한 것이 특징이다.아동·청소년용 홍보물 ‘친구야, 이것만 기억해!’에서는 ‘나를 지키는 약속 4가지’를 담았다. ▲마약·약물 하지 않기 ▲불법도박 하지 않기 ▲낯선 사람 따라가지 않기 ▲함부로 사진 찍지 않기 등 일상에서 실천해야 할 안전 수칙을 안내한다.학부모용 홍보물 ‘우리 아이, 이렇게 유혹받고 있습니다’에서는 ▲다이어트나 집중력 향상을 내세운 약물 권유 ▲마약 배달을 제안하는 메시지 등 자녀가 일상에서 접할 수 있는 위험 사례를 소개한다. ‘무심코 시작한 호기심이 평생의 후회로 이어질 수 있습니다’라는 경고 문구로 보호자의 관심과 예방의 중요성을 알린다.구는 홍보물이 가정에서 자녀와 안전 문제에 대해 자연스럽게 대화를 나누는 데 도움이 될 것으로 기대한다. 이수희 구청장은 “아이의 안전을 지키는 첫걸음은 일상 속 작은 관심과 대화에서 시작된다”며 “홍보물이 아이들에게는 자신을 지키는 약속을 기억하는 계기가 되고 보호자에게는 자녀의 마음과 생활을 한 번 더 살피는 계기가 되길 바란다”고 말했다.송현주 기자