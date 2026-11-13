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면접 준비부터 채용까지…용산구 ‘일자리 드림데이’

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김주연 기자
김주연 기자
수정 2026-11-13 17:55
입력 2026-11-13 17:55

오는 19일 경비·시설관리·기술 등 분야

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용산구 ‘일자리 드림데이’ 포스터
용산구 ‘일자리 드림데이’ 포스터 용산구 ‘일자리 드림데이’ 포스터


서울 용산구는 고용노동부 서울서부지청과 오는 19일 구청에서 ‘2026년 제2회 용산구 일자리 드림데이’를 개최한다고 13일 밝혔다.

이는 구직자에게 면접 준비부터 기업 인사담당자와의 현장 면접까지 연계한 취업 지원 서비스를 하기 위해 마련된 행사다. 앞서 지난 7월 열린 행사에서는 구직자 60명 중 10명이 최종 채용되기도 했다.

행사에서는 구직자를 위한 ‘면접 특강’과 함께 일대일 현장 채용 면접이 진행된다. 주요 채용 분야는 드래곤시티호텔 시설 관리, 주연전자 컴퓨터 설치·수리, 태영교통 버스 운전 등 경비·시설 관리·기술 분야다.

취업 지원과 함께 구직자의 건강 관리를 돕는 부대 행사도 마련된다. 용산구보건소와 협력한 ‘싱겁게 덜 달게 먹기 캠페인’, ‘자기 혈관 숫자 알기 레드서클 캠페인’ 등을 운영한다.

참여를 희망하는 구직자는 오는 17일까지 용산구청 1층 일자리플러스센터를 방문하거나 전화로 신청하면 된다. 고용24 홈페이지를 통해서도 신청할 수 있다. 취업을 원하는 누구나 참여 가능하다.



김경대 구청장은 “앞으로도 현장 중심의 일자리 사업을 지속적으로 추진해 지역 고용 활성화에 최선을 다하겠다”고 말했다.

김주연 기자
세줄 요약
  • 용산구, 19일 일자리 드림데이 개최
  • 면접 특강 뒤 기업별 현장 채용 면접
  • 보건소 연계 건강 캠페인도 병행
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