구로, 신도림역 유수지 공영주차장 54면

5분에 150원, 월 정기 14만원

장인홍 청장 “주차환경 개선”

이미지 확대 구로구 신도림역 인근에 조성된 ‘구로5동 새말 공영주차장’ 전경.

구로구 제공

2026-11-16 20면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 구로구는 신도림역 인근 구로1유수지에 공영주차장을 조성한다고 15일 밝혔다. 구는 신도림역 2번 출구 인근에 ‘구로5동 새말 공영주차장’ 54면을 조성하고 18일 준공식을 연다. 2000㎡ 부지에 총 사업비 11억 3400만원을 투입해 일반형 20면, 확장형 20면, 장애인 2면, 가족배려형 7면 등이 들어선다.구는 민간업자와의 부지 사용 계약이 만료되자 이를 공영 주차장으로 전환하는 작업을 했다. 지난 1월부터 기존에 있던 유수지 구조물 안전진단과 설계를 하고, 바닥 포장과 배수시설 정비, 조명 및 방범용 폐쇄회로(CC)TV 설치를 거쳐 공사를 마무리했다. 11월 19~25일 시범 운영을 하고, 26일부터 유료로 전환한다. 주차요금은 5분당 150원이며, 월 정기권은 전일 14만원, 야간 4만원이다.장인홍 구청장은 “신도림역과 인근 상업시설을 찾는 주민들이 보다 편리하게 주차장을 이용할 수 있을 것으로 기대한다”며 “앞으로도 주차 수요를 고려해 공영주차장 확충과 주차환경 개선에 힘쓰겠다”고 말했다.이범수 기자