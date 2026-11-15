강동 “250만 편의 위해”… ‘GTX-D 1단계’ 반영 총력

경유 확정… 2035년 개통 목표

국가철도망계획 반영 이후 예타

이미지 확대 이수희 강동구청장

2026-11-16 20면

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서울 강동구는 경유가 확정된 수도권광역급행철도(GTX)-D 노선 계획이 올해 발표 예정인 국토교통부의 ‘제5차 국가철도망 구축계획(2026~2035)’에 반영되도록 힘쓰고 있다고 15일 밝혔다.인구 50만의 대도시인 강동은 동부권의 교통·경제·문화 중심지로 거듭나기 위해 GTX-D 경유를 추진해 왔다. 국토부와 여러 차례 면담을 거쳐 노선 경유 필요성을 건의하고 타당성 검토 용역 결과를 제출했다.정부는 2024년 1월 ‘2기 GTX 추진계획’을 발표하면서 GTX-D의 강동 경유안을 공식 확정했다. 잠실~강동~교산을 포함한 GTX-D 1단계 구간을 2035년 개통 목표로 추진하기로 했다. 다만 광역철도 사업은 국가철도망 구축계획에 반영된 이후 예비타당성조사 등 후속 절차를 진행할 수 있다.이수희 구청장은 “50만 강동구민을 포함한 동부 수도권 주민 250만명의 교통 편의를 높이기 위해 GTX-D 노선의 구 경유가 반드시 반영되어야 한다”며 “국토부·서울시와 긴밀히 협의해 나가겠다”고 말했다.송현주 기자