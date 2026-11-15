겨울 추위 꽁꽁 묶는 송파의 한파 전담반

온열의자 확대·순찰반 등 운영

이미지 확대 송파구 석촌호수에 설치된 공원 온열의자.

송파구 제공

2026-11-16 21면

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서울 송파구는 겨울철 한파에 앞서 주민 안전을 지키기 위한 한파 종합대책을 추진한다고 15일 밝혔다. 이날부터 내년 3월 15일까지 이어지는 종합대책은 한파 저감시설을 확충하고 취약계층 보호를 강화하는 계획 등이 포함됐다.구는 지난해 도입해 큰 호응을 얻은 공원 온열의자를 확대한다. 구는 서울시 재난관리기금 9000만원을 확보해 삼전공원, 아시아공원 등 온열의자 30개를 추가 설치할 계획이다.한파 취약계층 보호를 위해 재난도우미와 주·야간·휴일 순찰반도 운영한다. 통장, 행복울타리, 자율방재단 등으로 구성된 재난도우미 1273명이 한파특보 발효 시 홀몸어르신과 고령자 가구를 방문하거나 전화로 안부를 확인할 예정이다. 구는 평상시 한파대책 전담반을 운영하고, 한파특보 발효 시에는 종합상황실을 24시간 가동한다. 수도관 동파나 정전 등 생활 불편에 대비해 유관기관과 긴급복구 협력체계도 유지한다.서강석 구청장은 “겨울 한파로부터 구민 안전을 지키는 것이 무엇보다 중요하다”며 “생활 속 한파 저감시설을 확대하고 취약계층을 세심하게 살펴 구민 모두가 안전하고 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.박재홍 기자