“청사서 텀블러 쓰면 할인”… ‘1회용품 제로’ 만드는 성동

다회용품 사용 문화 확산에 앞장

점검·안내·홍보 강화해 지속 실천

이미지 확대 유보화(오른쪽) 성동구청장이 지난 12일 성동구청 입구에서 직원들과 함께 1회용품 줄이기 캠페인을 벌이고 있다.

성동구 제공

세줄 요약 청사 내 1회용품 줄이기 캠페인 전개

텀블러 사용 안내와 할인 혜택 홍보

현장점검·실태조사로 관리 강화

2026-11-16 21면

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서울 성동구는 청사 내 1회용품을 줄이고 다회용품 사용문화를 확산하기 위해 ‘1회용품 제로 캠페인을 실시하는 등 다양한 활동을 펴고 있다고 15일 밝혔다.유보화 구청장과 직원들은 지난 12일 점심시간에 청사 출입구에서 직원과 방문객을 대상으로 일회용 플라스틱 컵 반입을 자제하고, 개인 텀블러와 다회용 컵을 사용하도록 안내하며 적극적인 참여를 독려했다.구는 매월 첫째 주 수요일 청사 아침 방송을 통해 개인 텀블러 사용을 안내하고, 1층 카페에 설치된 텀블러 세척기와 텀블러 이용 시 제공되는 할인 혜택을 홍보하고 있다. 직원들이 다회용품을 편리하게 이용하고, 일상에서 실천할 수 있도록 하기 위해서다.지난 10월에는 청사 내 1회용품 사용 실태를 조사하고, 각 부서와 동 주민센터, 보건소, 구의회 등을 대상으로 현장점검을 했다. 부서 회의, 워크숍, 간담회에서 1회용품 구매와 제공을 금지하고, 방문객 응대 때도 다회용 컵을 사용하도록 안내와 홍보 활동을 강화할 계획이다. 아울러 구 주관 행사에 재활용품 분리수거대 설치와 쓰레기 수거를 지원하고 있으며, 내년에는 다회용기 공급부터 수거·세척까지 지원하는 시범사업을 추진할 예정이다.유 구청장은 “기후위기 대응을 위한 작은 실천이 일상에 뿌리내리도록 공공기관부터 1회용품 사용을 줄여가겠다”며 “개인 텀블러와 다회용 컵 사용이 청사 안팎에 자연스럽게 자리잡을 수 있도록 지속적으로 알리고 실천을 독려하겠다”고 밝혔다.유규상 기자