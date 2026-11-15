“청사서 텀블러 쓰면 할인”… ‘1회용품 제로’ 만드는 성동

다회용품 사용 문화 확산에 앞장
점검·안내·홍보 강화해 지속 실천
서울 성동구는 청사 내 1회용품을 줄이고 다회용품 사용문화를 확산하기 위해 ‘1회용품 제로 캠페인을 실시하는 등 다양한 활동을 펴고 있다고 15일 밝혔다.
유보화 구청장과 직원들은 지난 12일 점심시간에 청사 출입구에서 직원과 방문객을 대상으로 일회용 플라스틱 컵 반입을 자제하고, 개인 텀블러와 다회용 컵을 사용하도록 안내하며 적극적인 참여를 독려했다.
구는 매월 첫째 주 수요일 청사 아침 방송을 통해 개인 텀블러 사용을 안내하고, 1층 카페에 설치된 텀블러 세척기와 텀블러 이용 시 제공되는 할인 혜택을 홍보하고 있다. 직원들이 다회용품을 편리하게 이용하고, 일상에서 실천할 수 있도록 하기 위해서다.
지난 10월에는 청사 내 1회용품 사용 실태를 조사하고, 각 부서와 동 주민센터, 보건소, 구의회 등을 대상으로 현장점검을 했다. 부서 회의, 워크숍, 간담회에서 1회용품 구매와 제공을 금지하고, 방문객 응대 때도 다회용 컵을 사용하도록 안내와 홍보 활동을 강화할 계획이다. 아울러 구 주관 행사에 재활용품 분리수거대 설치와 쓰레기 수거를 지원하고 있으며, 내년에는 다회용기 공급부터 수거·세척까지 지원하는 시범사업을 추진할 예정이다.
유 구청장은 “기후위기 대응을 위한 작은 실천이 일상에 뿌리내리도록 공공기관부터 1회용품 사용을 줄여가겠다”며 “개인 텀블러와 다회용 컵 사용이 청사 안팎에 자연스럽게 자리잡을 수 있도록 지속적으로 알리고 실천을 독려하겠다”고 밝혔다.
유규상 기자
세줄 요약
- 청사 내 1회용품 줄이기 캠페인 전개
- 텀블러 사용 안내와 할인 혜택 홍보
- 현장점검·실태조사로 관리 강화
2026-11-16 21면
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