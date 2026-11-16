가족관계등록 신고 어려울 땐? 서초 디지털 가이드

신고 유형별 필요 온라인 서비스도 연계

이미지 확대 서울 서초구 ‘가족관계등록신고 디지털 안내가이드’.

서초구 제공

세줄 요약 QR코드·모바일 링크로 신고 절차 안내

출생·혼인 등 5종 신고 작성법과 서류 제공

법원 시스템 연계로 오류·대기시간 감소

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서울 서초구는 가족관계등록 신고 절차를 쉽고 편리하게 안내하기 위해 QR코드와 모바일 링크(URL)로 이용할 수 있는 ‘가족관계등록신고 디지털 안내가이드’를 운영한다고 16일 밝혔다.구는 신고서 작성의 정확성을 높이고 민원 대기시간을 줄이기 위해 디지털 안내 서비스를 마련했다. 가족관계등록 신고서에는 ‘본’, ‘등록기준지’ 등 생소한 용어와 기재사항이 많고 원본이 법원에 장기간 보관되는 만큼 정확하게 작성하는 것이 중요해서다. 구는 “인근 서울가정법원에 신고 수요가 많은 구는 좁은 필기대에서 종이 안내문을 참고해 신고서를 작성하다 보니 오류가 발생하거나 여러 차례 수정하는 등 대기시간이 길어지는 불편이 있었다”고 말했다.디지털 안내가이드는 QR코드나 모바일 링크(URL)를 통해 접속할 수 있다. 종이 안내 책자 없이도 휴대전화로 간편하게 이용할 수 있다. 신고 빈도가 높은 출생·혼인·이혼·사망·개명 등 5종의 신고를 대상으로 작성 방법과 구비서류, 신고 절차는 물론 처리 결과 확인 방법과 후속 절차까지 단계별로 안내한다. 구청 방문을 위한 교통·주차 정보와 관련 부서 및 동주민센터 연락처 등 필요 정보를 쉽게 확인할 수 있다. 안내 화면에서는 전화 연결도 가능하다.신고 유형별로 필요한 온라인 서비스도 연계했다. 신고서 작성 중 인적 사항 확인이 필요하면 법원 전자가족관계등록시스템의 증명서 발급 페이지로 바로 이동할 수 있다. 출생신고 안내에는 자녀의 한자 성명 작성을 돕는 ‘인명용 한자 조회’와 ‘인터넷 출생신고’ 페이지를 연결했다. 사망신고 후속 절차인 ‘안심상속 원스톱 서비스’는 QR코드 전자민원서식과 연계해 방문 전 신청서를 미리 작성하고 민원 창구에서 QR코드를 인식하면 접수하도록 했다.구는 앞으로 이용자 의견을 모아 안내 내용을 지속 보완하고 법령이나 서식 변경 사항도 빠르게 반영할 계획이다. 구 홈페이지와 소셜미디어(SNS)를 비롯해 동주민센터와 관계기관 등으로 QR코드 배포를 늘려 이용 수요가 높은 다른 민원 분야에도 디지털 안내 서비스를 확대한다는 방침이다.전성수 구청장은 “디지털 안내가이드는 종이 안내문의 정보 전달 한계를 보완하고 내용이 바뀔 때마다 안내 책자를 새로 제작해야 하는 비효율도 줄일 수 있다”며 “앞으로도 행정의 스마트화를 통해 최신 정보를 빠르게 제공하고 민원 대기 불편을 덜어 행정서비스의 편의성을 높여 나가겠다”고 말했다.송현주 기자