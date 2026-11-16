중랑, 내년 장애인일자리 360명 모집

서울 18세이상… 주소지는 무관

류경기 “누구나 역량 발휘하도록”

이미지 확대 류경기(왼쪽) 중랑구청장이 지난 4월 구청에서 열린 ‘장애공감주간 행사’에 참석해 인사말을 하고 있다.

중랑구 제공

2026-11-17 18면

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서울 중랑구는 2027년 장애인 일자리 사업 참여자 360명을 모집한다고 16일 밝혔다. 장애인의 사회 참여 기회를 확대하기 위해서다. 구에서 채용하는 인원은 ▲일반형 일자리 115명(전일제 63명, 시간제 52명) ▲복지 일자리(참여형) 8명 등 총 123명이다. 민간기관에서는 237명을 선발한다.일반형 참여자는 행정 업무와 복지 서비스 지원 등을 담당하며 복지 일자리 참여자는 환경 정리, 문화예술 활동 등에서 활동한다. 민간기관에서는 장애인 편의시설 모니터링 업무를 맡는 특화형 일자리 4명도 모집한다. 채용 대상은 서울시에 거주하는 18세 이상 미취업 등록 장애인이다. 16~26일 거주 주소지와 관계없이 가까운 동 주민센터에서 신청할 수 있으며 근무지는 동 주민센터와 작은도서관 등이다.서류 심사 이후 면접은 다음 달 14~16일에 진행한다. 최종 합격자는 다음 달 24일 발표하며 근무 시작일은 다음 해 1월이다.류경기 구청장은 “장애인의 다양한 특성과 수요를 반영한 맞춤형 일자리를 확대해 누구나 자신의 역량을 발휘하며 함께 일하는 중랑을 만들어 나가겠다”고 말했다.유규상 기자