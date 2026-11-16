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관악 ‘남현어울림정원’ 새 단장

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김주연 기자
김주연 기자
수정 2026-11-17 00:48
입력 2026-11-16 20:05

1만㎡ 부지에 녹지·휴식공간 마련

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박준희 서울 관악구청장이 지난 13일 ‘남현어울림정원’ 준공식에서 주민들에게 인사말을 하고 있다. 관악구 제공
박준희 서울 관악구청장이 지난 13일 ‘남현어울림정원’ 준공식에서 주민들에게 인사말을 하고 있다.
관악구 제공


서울 관악구는 남현동 관악산공원 관음사지구에 ‘남현어울림정원’을 준공했다고 16일 밝혔다.

관음사지구 일대는 무허가 건축물과 어두운 주변 환경으로 민원이 많던 곳이다. 구는 1만 2500㎡ 부지에 녹지·휴식 공간을 만들고자 지난해 1월부터 25억원을 들여 무허가 건축물을 철거하고 훼손된 자연환경을 복원했다.

구는 지난 13일 준공식을 열고 새로 조성된 남현어울림정원을 주민들에게 소개했다. 잔디광장과 수국정원을 중심으로 계절별 경관을 감상할 수 있는 매력가든이나 수변 경관을 따라 산책할 수 있는 데크길도 있다.

또한 2027년 준공을 목표로 공원과 인접한 건축물을 리모델링해 다목적 공간인 ‘관음사지구 공원여가센터’를 조성할 계획이다. 관악산 정원 감상과 여가·치유 체험을 즐길 수 있게 된다.

박준희 구청장은 “남현어울림정원은 ‘꽃과 나무가 보이고 물이 흐르는 관악’이라는 구정 철학을 담은 공간으로, 집 앞에 개인 정원이 생긴 것과 같다”며 “아름다운 휴식 공간으로 자리매김하기를 바란다”고 말했다.

김주연 기자
세줄 요약
  • 남현어울림정원 준공 발표
  • 무허가 건축물 철거와 복원
  • 잔디광장·수국정원 등 조성
2026-11-17 19면
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