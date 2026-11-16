전통시장 ‘라방’… 중구, 내일 네이버 쇼핑라이브

5개 시장·상점가서 6개 점포 참여

대표 상품 알려 온라인 판매 확대

이미지 확대 지난해 9월 서울 중구청 대강당에서 진행된 ‘쌈싸먹는 김치찌개’로 유명한 은주정의 ‘전통시장 라이브커머스’ 모습.

중구 제공

세줄 요약 전통시장 라이브커머스 18일 네이버 쇼핑라이브 진행

5개 시장·상점가 6개 점포 참여, 먹거리·잡화 소개

2023년부터 58회 운영, 누적 시청수 178만회 기록

2026-11-17 19면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 중구가 18일 네이버 쇼핑라이브에서 ‘전통시장 라이브커머스’ 방송을 진행한다고 16일 밝혔다. 전통시장 대표 상품을 선보여 온라인 판로를 넓히겠다는 취지다.방송에는 5개 시장·상점가에서 6개 점포가 참여한다. 4개 점포는 먹거리를 선보인다. 동화동 골목형상점가의 저온 압착 참기름·들기름, 중부시장의 곱창돌김, 신중부시장의 김맛 호박씨 강정과 구운 왕오징어, 신중앙시장의 수제오란다를 소개한다. 남대문시장에서는 점포 2곳이 귀걸이와 브로치 등을 판매한다.방송은 점포별로 약 40분씩 이어진다. 상인이 전문 쇼호스트와 함께 상품의 특징과 매력을 소개하고 시청자와 실시간으로 소통한다. 한정 특가와 깜짝 할인, 댓글 참여·구매 인증 이벤트도 더해 알뜰하게 쇼핑할 기회를 제공한다.중구에는 남대문·동대문 등 대형 종합시장부터 건어물·인쇄·방산 등 업종별 전문시장, 골목형상점가까지 다양한 상권이 있다. 이에 구는 2023년부터 지난해까지 라이브커머스 방송 58회를 운영해 누적 시청수 178만회를 기록했다.구는 소상공인의 ‘온라인 판매 실력’을 키우는 데도 힘쓰고 있다. 인공지능(AI) 홍보영상 제작부터 라이브커머스, 우체국 쇼핑몰 입점, 소셜미디어(SNS) 마케팅과 상품 진열까지 실전에 필요한 교육을 진행했다.김길성 구청장은 “오랜 세월 다져온 경쟁력이 온라인에서도 빛을 발하고 더 많은 단골과 매출로 이어지도록 상인의 새로운 도전을 든든히 뒷받침하겠다”고 말했다.송현주 기자