16일 제설대책상황실 개소식

이미지 확대 용산구 제철대책본부 김경대(왼쪽 세번째) 서울 용산구청장이 지난 16일 개소한 구청 제설대책본부에서 철저한 제설 추진을 다짐하고 있다.

용산구 제공

세줄 요약 제설대책 상황실 운영, 겨울철 강설 대비

도로열선 확대와 민간제설기동반 투입

제설함 보충·장비 정비·사후 대응기간 운영

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서울 용산구가 겨울철 기습 강설과 폭설에 대비하기 위해 제설대책 상황실을 운영한다고 17일 밝혔다.구는 지난 15일부터 내년 3월 15일까지 4개월간 제설대책을 추진한다. 지난 16일 구청 재난안전상황실에서 제설대책상황실을 열고, 김경대 구청장 등이 참석한 가운데 겨울철 제설대책을 점검했다.올겨울 구는 도로열선 확대, 민간제설기동반 운영, 보행로 제설 강화, 제설장비 정비, 주민 참여형 제설문화 확산 등으로 안전한 용산구를 만들 계획이다.결빙 등을 예방하고 제설을 돕는 도로열선은 지난해 42곳에 총 9273m 길이였지만, 올해는 53곳에 총 1만 1363m로 늘어난다. 신흥로와 효창원로, 장문로 등 주요 구간 열선은 강설 전에 가동하고 폐쇄회로(CC)TV로 실시간 관리한다. 차량 진입이 어려운 보도나 이면도로에는 민간제설기동반 317명이 활동한다.구가 담당하는 제설 구간은 간선도로와 이면도로 등 252개 노선으로 총 120㎞다. 강설 확률이 80% 이상으로 예측되면, 구는 제설제를 사전 적재하고 예비 살포를 실시한다. 제설함 776곳에 제설제를 정기적으로 보충하고 필요하면 수시로 추가 공급한다. 제설장비 전수조사와 정비, 장비·인력 시험가동 훈련을 실시한다. ‘내 집·내 점포 앞 눈 치우기’ 홍보를 강화하고, 자발적인 참여를 유도한다.구는 제설대책 기간이 끝난 뒤에도 기상이변에 대비해 내년 3월 16일부터 31일까지 사후 대응기간을 운영할 계획이다.김 구청장은 “도로열선 등 제설시설을 효율적으로 운영하고 현장 대응체계를 강화해 구민들이 안심하고 다닐 수 있는 겨울철 보행환경을 만들겠다”고 말했다.김주연 기자