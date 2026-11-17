세줄 요약 서울활력충전소 봉천점 개소

복지관 5층 256㎡ 공간 조성

건강·배움·교류 프로그램 운영

이미지 확대 관악구, 서울활력충전소 봉천점 개소 박준희(오른쪽 네번째) 서울 관악구청장이 지난 13일 ‘9988 서울활력충전소 봉천점’ 개관식에 참석했다.

관악구 제공

이미지 확대 관악구 ‘서울활력충전소 봉천점’ 서울활력충전소 봉천점 내부 모습.

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서울 관악구는 어르신들의 건강하고 활기찬 일상을 돕는 복합 여가시설 ‘9988 서울활력충전소 봉천점’이 서울YWCA봉천종합사회복지관에 문을 열었다고 17일 밝혔다.구는 늘어나는 어르신 인구와 다양해지는 여가·건강 수요에 맞춰 서울시 공모사업에 참여해 이 시설을 조성했다. 기존 복지관의 5층을 단장해 256㎡ 공간에 ▲카페라운지 ‘마주봄’ ▲스마트 건강관리실 ‘건강해봄’ ▲스마트 강의실 ‘배워봄’ ▲동아리실 ‘이어봄·나눠봄’ 등을 마련했다.시설에서는 ‘공간을 만들고, 관계를 잇고, 마음을 더한다’는 비전 아래 공간별 기능을 살린 프로그램을 운영한다. 주민들은 ▲자율카페 이용과 영화·문화공연·작품 전시 관람 ▲혈압·체성분 측정, 낙상 예방 운동과 건강상담 ▲스마트폰 활용과 키오스크 실습, 인공지능(AI) 체험 등 프로그램에 참여할 수 있다.아울러 구는 신림종합사회복지관에 주민들이 생활권에서 건강관리와 복지 서비스를 누릴 수 있는 ‘관악 건강 돌봄 이음센터 1호점’을 운영 중이다. 2027년까지 서울YWCA봉천종합사회복지관 2호점을 포함해 권역별 거점을 4곳으로 확대할 계획이다.박준희 구청장은 “어르신들의 건강을 돌보고 새로운 배움을 이어가며 이웃과 따뜻한 관계를 나누는 열린 공간이 되길 바란다”며 “앞으로도 어르신 친화도시 관악구가 될 수 있도록 모든 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.김주연 기자