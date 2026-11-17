‘참좋은 지방자치 정책대회’서 진교훈 구청장 발표

이미지 확대 2026 참좋은 지방자치 정책대회 진교훈 서울 강서구청장이 지난 13일 국회 사랑재에서 열린 ‘참좋은 지방자치 정책대회’에서 발표하고 있다.

강서구 제공

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서울 강서구는 마곡의 첨단산업 인프라를 구의 성장 동력으로 연결하는 ‘마곡-강서 동반성장 프로젝트’로 한국지방자치학회장상을 수상했다고 17일 밝혔다.지난 13일 참좋은지방정부협의회 주최로 국회에서 열린 ‘2026년 참좋은 지방자치 정책대회’에서 전국 19개 지방정부가 지역별 우수 정책을 공유했다. 진교훈 구청장은 마곡의 기업, 기술, 인재 인프라를 강서 전역으로 연결하는 강서형 동반성장 전략과 주요 성과를 소개했다.구는 기초지자체 최초로 올해 ‘한국 비즈니스 엑스포’를 개최하는 등 마곡의 산업·마이스(MICE) 복합단지를 기반으로 기업 성장과 해외 시장 진출을 돕고 있다. 마곡 기업의 기술력을 살려 인공지능(AI)이나 로봇 분야의 실무 교육을 운영하고, 공원 순찰과 식음료 배달에 로봇을 도입하기도 했다. 첨단기술을 접목한 특화 축제 ‘MCT 페스티벌’이나 마곡미술길, 허준런 등 다양한 콘텐츠로 지역 경제 활성화에도 힘쓰고 있다.진 구청장은 “앞으로도 기업과 지역, 산업과 생활, 성장과 분배가 선순환하는 강서형 동반성장 정책으로 구민이 체감하는 변화를 만들어 가겠다”고 말했다.김주연 기자