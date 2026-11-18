가산·독산·시흥권 발전 전략 수립

이미지 확대 지난해 8월 서울 가산동 서울디지털산업단지(G밸리)를 바라본 모습.

금천구 제공

세줄 요약 2050 금천플랜 미래발전 종합전략 수립 착수

가산·독산·시흥권별 개발 방향과 실행전략 마련

주민 의견 반영해 미래도시상과 핵심사업 발굴

2026-11-18 21면

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서울 금천구가 미래 30년 청사진을 그린다. 구는 ‘2050 금천플랜 미래발전 종합전략’ 수립을 시작한다고 17일 밝혔다. 가산·독산·시흥권 등 지역별 발전 잠재력을 찾아 도시공간의 새로운 방향과 구체적 실행전략을 담은 장기 발전계획을 마련하기 위해 기획됐다.우선 가산동 서울디지털산업단지(G밸리)를 인공지능(AI)·첨단산업 거점으로 조성한다. G밸리는 1만 8000여개 기업에 18만 9000명이 근무하는 대규모 산업·고용 중심지다. 근로자의 직주분리율이 94%에 이르는 만큼 주거환경을 개선하고 생활편의시설과 기반 시설 확충을 연계한다.독산동에는 약 12만 5000㎡ 규모의 공군부대 부지에 주거와 산업·업무, 녹지와 생활편의시설을 결합하는 복합개발을 추진하고 있다. 구는 도로·보행체계, 주거지와 연계를 살펴 개발 효과가 주변 동네로 이어지도록 한다.시흥권역에서는 지하철 1호선 석수역 인근 중앙철재상가 정비와 시흥유통상가 개발이 주요 변화의 축이다. 시흥사거리와 신독산역 일대 역세권 개발, 신안산선 등 교통 여건의 변화도 새로운 생활거점을 형성할 기반이다. 구는 옛길, 은행나무길 등 지역 정체성을 강화하고 역사·향토자원을 복원해 역사·생태·문화가 살아 있는 시흥동을 만들어갈 계획이다.종합전략은 주민과 함께 세운다. 구민계획단과 생활권별 워크숍 등을 통해 주민이 바라는 미래 모습을 듣고 도시 미래상과 핵심사업 발굴에 반영한다. 최기찬 구청장은 “주민과 전문가의 지혜를 모아 누구나 살고 싶고, 일하고 싶고, 머물고 싶은 미래도시를 만들어 나가겠다”고 말했다.송현주 기자