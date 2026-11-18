올해 본예산 대비 9.99%↑

이미지 확대 강서구, 2027년도 예산안 제출 진교훈 서울 강서구청장이 지난 16일 ‘제325회 서울시 강서구의회 제2차 정례회’에서 2027년도 예산안 제출에 따른 시정연설을 하고 있다.

강서구 제공

세줄 요약 예산안 1조5791억원 제출, 9.99% 증가

6대 핵심 분야에 예산 집중 편성

복지·교통·경제 사업 추진 계획

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서울 강서구는 총 1조 5791억원 규모의 2027년도 예산안을 구정 운영 방향과 함께 구의회에 제출했다고 18일 밝혔다. 이는 올해 본예산 대비 9.99% 증가한 규모로 구의회 심의를 거쳐 다음달 확정된다.구는 균형성장(63억원), 혁신경제(250억원), 안심교통(1097억원), 복지·건강(1조 830억원), 교육·문화(668억원), 주민주권(189억원) 등 6대 핵심 분야에 집중 투자할 계획이다.우선 균형 성장을 위해 최적화된 고도제안 완화에 총력을 기울이고, 건설폐기물처리장 이전도 관계기관과 협의한다. 82곳에서 추진 중인 주택 공급 사업은 단계별 행정 지원을 강화한다. 옛 강서구청 부지에 복합문화시설을 건립하기 위한 타당성 조사를 추진한다.혁신경제 분야에서는 한국공항공사의 ‘김포공항 도시재생혁신지구 기본계획’이 수립된 데 따라 사업계획 변경 고시와 2·3블록 실시설계 착수 등 후속 절차를 진행한다. 중소기업육성기금 60억원과 희망금융 특별신용보증 200억원을 지원한다. 방신전통시장 주차장을 건립하고 화곡 먹자골목은 특화 거리 조성 등을 추진한다.안심교통 분야에서는 노후 도로와 보도, 불량맨홀 정비에 63억원을 투입하고 하수 맨홀 2500개를 정밀 점검한다. 대장홍대선 화곡∼가양 구간의 조기 착공을 협의하고, 강북횡단선에 강서구 정거장이 원안대로 포함되도록 대응한다. 신정지선 김포연장선과 서남선에도 강서구를 경유하는 노선이 반영될 수 있도록 건의할 계획이다.복지 분야는 전체 예산의 68%가 넘는 1조 830억원을 배정했다. 혼인지원금(신혼부부 1인당 50만원, 부부 합산 100만원)과 아이맞이지원금(첫째아 1000만원 등), 가정보육가산금에 총 112억원을 편성했다. 어르신 일자리사업에 274억원을 반영했다. 2년 차를 맞는 통합돌봄의 경우 전담 부서 신설과 지역 특화사업을 확대한다.문화교육 분야에서는 학교 교육경비 보조금 29억원을 편성한다. 강서대 재학생의 식비 부담을 덜어주는 ‘천원의 아침밥’ 사업을 신설하고, 동 단위 평생학습센터 ‘학스팟’ 사업도 도입한다. 2029년 출범을 목표로 강서문화재단의 설립도 추진한다. 어린이공원 9곳과 근린공원 13곳은 오래된 시설과 산책로를 정비한다.주민참여예산으로 30개 사업에 18억 9000만원을 편성한다. 무료 법률상담은 월 2회에서 주 1회로 늘린다.진교훈 구청장은 “민선 8기에는 지역 숙원사업을 풀어나며 미래 성장을 위한 기틀을 튼튼히 다져왔다”며 “그간 다져온 성장의 토대 위에서 주요 정책과 사업의 실행력을 높이고 구민이 일상에서 체감할 수 있는 성과를 만들어 가겠다”고 강조했다.김주연 기자