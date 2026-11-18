구청 1층에 ‘기부 키오스크’ 첫 도입

이미지 확대 이승로(앞줄 오른쪽 세 번째) 서울 성북구청장과 양순임(앞줄 왼쪽 세 번째) 구의장이 지난 16일 구청 앞에서 올해 1호 기부자들과 기념 촬영을 하고 있다.

성북구 제공

세줄 요약 사랑의 온도탑 제막식 개최

홍보대사 20명 위촉과 540만원 기탁

기부 키오스크 도입과 모금 목표 설정

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서울 성북구가 지난 16일 ‘2027 희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 사업의 시작을 알리는 사랑의 온도탑 제막식을 열었다고 18일 밝혔다.구는 올해도 복지 사각지대 발굴과 나눔 문화 확산을 위해 활동하고 있는 동 지역사회보장협의체 위원장 20명을 ‘따뜻한 겨울나기 홍보대사’로 위촉했다. 이들은 제막식과 동시에 성금 540만원을 기탁해 ‘1호 기부자’로 이름을 올렸다.구는 올해 주민 누구나 일상에서 쉽게 기부에 참여할 수 있도록 ‘기부 키오스크’를 새롭게 도입했다. 기부 키오스크에서는 카드 간편결제와 소득공제 영수 처리를 한 번에 진행할 수 있다. 기부자의 인증사진이 담긴 맞춤형 후원 인증서를 즉석에서 발급해 나눔의 보람과 재미도 더했다. 캠페인 기간 구청 1층 로비에 기부 키오스크를 상시 비치해 방문하는 주민과 직원 누구나 편리하게 참여할 수 있도록 운영한다.구는 지난해 진행된 따뜻한 겨울나기 모금 캠페인으로 총 22억 7000만원의 성금과 기부물품을 조성하는 성과를 거뒀다. 올해는 23억원을 모금 목표로 설정한다.구는 나눔 문화를 확산해 취약계층 주민이 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 맞춤형 지원을 이어갈 방침이다.이승로 구청장은 “오늘 피어난 이 따뜻한 나눔의 불빛이 더 많은 이웃의 마음으로 이어져 올겨울 성북구 구석구석에 온기를 전할 수 있도록 주민 여러분의 아낌없는 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.송현주 기자