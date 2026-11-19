동작, 역세권 공공기여공간 이전

류삼영 청장 “건강인프라 확충”

이미지 확대 23일 이전·개소하는 신대방보건지소 내부.

동작구 제공

2026-11-19 19면

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서울 동작구는 대방동에서 민간 건물을 임차해 운영하던 보건지소를 7호선 보라매역 인근으로 옮겨 새로 문을 연다고 18일 밝혔다.보라매역세권 활성화사업 공공기여를 받은 곳에 문을 여는 ‘신대방보건지소’는 23일 운영을 시작한다. 구는 공공기여를 통해 확보한 공간으로 보건지소 운영의 안정성을 확보하고, 역세권 입지를 바탕으로 주민들의 이용 접근성과 편의성이 높아질 것으로 기대하고 있다.신대방보건지소는 ▲대사검진실 ▲상담실 ▲AI서울체력장 등으로 구성됐다. 확충된 시설을 기반으로 개인별 맞춤형 건강 상담을 본격 운영하고 인공지능(AI) 기반 스마트 체력 관리 프로그램을 신설해 고도화된 건강관리 서비스를 제공할 예정이다. 12월부터는 전문 운동사가 모션 인식 AI 장비를 활용해 구민들의 근력과 심폐지구력 등을 정밀 측정해 적합한 운동 방법을 처방하는 ‘AI서울체력장’도 운영한다.류삼영 구청장은 “구민 모두가 활기찬 일상을 누릴 수 있도록 생활 밀착형 스마트 건강 관리 인프라를 지속적으로 확충하겠다”고 밝혔다.박재홍 기자