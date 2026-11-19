수능 특별교통대책도 시행

이미지 확대 최기찬(오른쪽 두 번째) 서울 금천구청장이 2027학년도 대학수학능력시험일인 19일 오전 금천고에서 수험생을 바라보며 웃고 있다.

금천구 제공

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최기찬 서울 금천구청장이 2027학년도 대학수학능력시험일인 19일 오전 수능 시험장인 문일고, 동일여고, 금천고에서 수험생들을 응원했다.최 구청장은 이날 시험장을 돌며 ‘금천구가 수험생 여러분을 응원합니다’라고 쓴 손팻말을 들고 응원의 메시지를 전했다. 최 구청장은 “그동안 최선을 다한 수험생 여러분과 묵묵히 곁을 지켜오신 학부모님 모두 고생하셨다”며 “좋은 결과가 있길 힘껏 응원한다”고 말했다. 시험장으로 들어가는 수험생과 손바닥을 마주치면서 응원을 전하기도 했다.그는 앞서 지하철 1호선 금천구청역을 찾아 수험생들에게 교통편의를 제공하기 위해 대기 중인 새마을운동금천구지회, 새마을지도자금천구부녀회, 금천구자율방범연합대, 금천경찰서모범운전자회, 금천시민경찰연합회에 감사의 마음을 전했다. 구는 시험 시작 전 교통대책반을 편성해 운영해 수험생의 안전한 시험장 이동을 지원했다.구는 수험생의 원활한 입실을 돕기 위해 오전 6시~8시 10분까지 마을버스를 집중 배차하고 시험장 200m 주변에 불법 주정차를 통제하는 등 교통을 관리했다. 자세한 사항은 구청 소통담당관으로 문의하면 된다.송현주 기자