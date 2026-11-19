11월 9일~27일 정비사업 공사장 9곳 점검

이미지 확대 이승로(가운데) 서울 성북구청장이 지난 13일 한 공사현장에 점검을 나가 안전을 강조하고 있다.

성북구 제공

세줄 요약 겨울철 공사장 안전점검 9곳 집중

가설재·제설·화재·연락망 확인

경미 사항 즉시 시정, 중대 사항 중지

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이승로 서울 성북구청장이 겨울철 강풍과 폭설, 결빙에 대비한 사전 안전점검을 위해 정비사업 건축공사장 9곳을 대상으로 겨울철 안전점검에 집중한다고 19일 밝혔다.점검은 11월 9~27일 진행한다. 주거정비과 담당 6곳과 신속도시정비과 담당 3곳이 대상이다. 주거정비과 담당은 장위4구역, 장위6구역, 장위10구역, 신월곡1구역, 공공지원 민간임대주택 사업장, 소규모 재건축 사업장이다. 신속도시정비과 소관은 삼선5구역, 동선2구역, 개운산마을이다. 서울시·성북구 합동점검 또는 담당 부서 자체점검 방식으로 진행하며 필요할 때는 외부전문가도 참여한다.구는 강풍에 대비해 펜스와 가림막 등 가설재(임시로 설치했다가 공사가 끝나면 철거하는 모든 자재)의 전도·낙하 방지대책을 확인한다. 폭설과 결빙에 대비한 제설대책, 공사장 인근 보도의 안전관리 상태, 겨울철 화재 예방을 위한 소화설비 설치 실태 등을 살핀다. 기상특보나 사고 발생 때 빠르게 대응할 수 있도록 현장별 비상연락망도 구축한다.점검 결과 가벼운 사항은 현장에서 바로 시정하고 중대한 사항은 공사 중지와 시정명령을 내리고 조치가 완료된 후 공사를 재개한다. 오랜 기간 보수가 필요한 사항은 응급조치 후 별도의 안전대책을 마련하고 시공과 감리 부실사항에 대해서는 행정처분을 실시한다.이승로 구청장은 “겨울철에는 강풍과 폭설, 결빙으로 공사장 안팎의 안전사고 위험이 커지는 만큼 사전 점검이 중요하다”며 “현장의 위험요인을 꼼꼼히 살피고 발견된 문제는 빨리 조치해 주민과 건설 현장 근로자의 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.송현주 기자