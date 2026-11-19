2028년 착공 예정

이미지 확대 서울 중구 회현동 행정복합타운 조감도.

중구 제공

세줄 요약 회현동 행정복합타운 건립 추진 상황 공유

전국 최초 민간투자 동주민센터 인정 뒤 검토

2030년 하반기 준공 목표 제시

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서울 중구의 주민 숙원사업 ‘회현동 행정복합타운’ 건립이 순항 중이라고 19일 밝혔다.구는 지난달 29일 회현동주민센터에서 열린 ‘동네톡(talk), 찾아가는 도시정책 현안 주민설명회’에서 주민에게 그간 추진 상황을 알리고 새 청사의 공간계획과 이후 일정을 공유했다. 구는 2023년 전국 최초로 동주민센터를 민간투자사업 시설로 인정받은 후 관계기관 타당성 조사를 거쳐 현재 민간제안서 적격성 검토를 진행하고 있다. 준공 목표는 2030년 하반기다.회현동 행정복합타운은 낡고 비좁은 공공시설을 확충하고 교육·문화·휴식·업무 기능까지 더한 주민 생활의 새로운 거점으로 조성된다. 회현동1가 일대 구청 소유 부지에 지하 5층~지상 14층, 연면적 약 2만 4000㎡ 규모로 들어선다. 부지는 2010~2011년 두 차례에 걸쳐 회현 도시환경정비구역 내 기부채납으로 확보한 땅으로 지하철 4호선 회현역에서 걸어서 약 2분 거리다.행정복합타운이 들어서면 기존 약 1260㎡였던 공공시설 면적이 5110㎡로 약 4배 넓어진다. 주민센터와 자치회관은 각각 4.3배, 어린이집은 1.8배, 작은도서관은 1.7배 확충된다. 공영주차장 30면을 포함한 총 169면의 주차공간도 마련한다. 1층에는 어린이집과 휴게공간, 2층에는 주민센터와 작은도서관, 3층에는 자치회관과 스마트팜, 시니어를 위한 특화공간 등이 들어선다. 건물 중층부에는 개방형 정원을, 옥상에는 남산을 조망할 수 있는 전망공간을 마련한다.구는 “행정복합타운은 주민들의 숙원사업”이라며 “현재 회현동 주민센터는 지은 지 35년, 회현어린이집은 30년이 지났다. 두 시설 모두 좁고 가파른 골목 안에 있어 주민과 어린이들이 이용하는 데 불편이 컸다”고 설명했다.구는 재정 부담을 최소화하면서 주민 숙원을 해결하기 위해 2016년부터 다양한 사업 방식을 찾아왔다. 이후 2023년 기획재정부 심의로 전국 최초 동주민센터와 자치회관을 민간투자법상 민간투자사업 대상시설로 인정받아 민간투자를 유치할 수 있는 길을 열었다. 지난해 5월 행정안전부의 타당성 조사를 마치고 지난 8월부터 서울시 공공투자관리센터에 의뢰해 민간투자사업 적격성 조사와 민간제안서를 검토하고 있다. 내년 4월 완료된다.구는 내년 6월 중앙투자심사와 9월 사업시행자 공모·선정 등을 남겨두고 있다. 구가 목표로 하는 착공 시기는 2028년으로 관계 기관과 협력해 남은 절차도 차질 없이 추진해 나갈 방침이다.김길성 구청장은 “행정복합타운이 주민에게는 편리한 일상과 배움·휴식의 공간이 되고, 지역에는 새로운 활력을 불어넣는 거점이 될 수 있도록 남은 절차를 꼼꼼히 챙겨 속도감 있게 추진하겠다”고 말했다.송현주 기자