무료로 관람 가능

이미지 확대 서울시 ‘미디어무문관-이뭣고(What is this?)’ 홍보물.

서울시 제공

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‘난 누구일까’ 질문할 수 있는 전시가 서울에서 열린다. 서울시는 관광새싹기업(스타트업) 혁신 기술과 민간기관 관광자원을 결합한 상생협력 실증사업의 하나로 29일까지 불교중앙박물관서 몰입형 미디어아트 전시 ‘미디어 무문관-이뭣고(What is this?)’ 무료로 선보인다.전시는 ‘이 몸 이끌고 다니는 이것이 무엇인가’라는 질문에서 출발한다. 전시명에 담긴 ‘이뭣고’는 자신의 존재와 삶의 본질을 돌아보게 하는 한국 간화선의 대표 화두다. 간화선은 화두의 참뜻이 무엇인지 끊임없이 의문을 품고 탐구하며 깨달음에 이르는 불교 수행법 중 하나다.전시는 영상과 음향으로 표현돼 관람객이 쉽게 이해할 수 있도록 했다. 관람객은 3면을 가득 채우는 프로젝션 영상과 음향으로 우주와 일상의 모습을 감상하고 얼굴 인식 기술을 통해 자신과 닮은 형상으로 구현되는 미디어아트를 경험한다.전시는 관람객이 한 번에 1명씩 입장해 약 5분 30초 동안 콘텐츠를 체험하는 방식으로 진행된다. 별도의 정해진 회차 없이 운영시간 내 무료로 관람할 수 있다. 한국어·영어·중국어·일본어 등 4개 언어의 음성과 자막을 지원한다.송현주 기자