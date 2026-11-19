‘공공건축물 리모델링’ 사업 추진

이미지 확대 새 단장한 양천구 월촌경로당 지난 17일 밝고 쾌적한 모습으로 새로 단장한 서울 양천구의 ‘구립 월촌경로당’ 2층 거실과 부엌 모습.

양천구 제공

구는 국토교통부의 ‘공공건축물 그린리모델링 사업’을 추진했다. 준공 10년 이상 지난 공공건축물의 단열 성능을 높이고 고효율 설비를 도입하는 사업으로, 양천에선 백석경로당에 이어 두 번째 경로당 리모델링 사례다.

내부 단열재를 보강하고 단열 성능이 뛰어난 고효율 창호로 교체했다. 노후 보일러와 냉방기도 에너지 효율이 높은 설비로 바꿨다. 또

이기재 구청장은 “앞으로도 경로당 시설 개선뿐 아니라 다양한 여가·복지 지원으로 건강하고 활기찬 노후를 지원하겠다”고 말했다.

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서울 양천구는 어르신들이 더 쾌적하고 편리한 환경에서 여가를 보낼 수 있도록 ‘구립 월촌경로당’의 낡은 시설을 개선했다고 19일 밝혔다.월촌경로당은 1991년 지어져 단열 성능이 떨어지고 중문 고장과 벽지 변색, 장판 파손 등이 생겨 정비가 필요했다.구는1·2층 현관문과 내부 중문뿐만 아니라 도배와 장판을 교체하고, 1·2층 화장실과 창고를 정비했다. 구는 2022년부터 오래된 경로당 13곳의 증·개축 사업을 했다. 정비가 끝난 금실·당곡경로당 등 11곳에 이어 청솔경로당 등 2곳은 다음 달 준공된다.김주연 기자