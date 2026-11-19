4개월간 겨울철 제설대책 추진

조유진 청장 “도로결빙 선제대응”

이미지 확대 조유진 서울 영등포구청장

2026-11-20 20면

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서울 영등포구는 내년 3월 15일까지 4개월간 ‘겨울철 제설 대책’을 추진한다고 19일 밝혔다. 이를 위해 제설대책 본부 13개 실무반을 중심으로 인력 1860명, 장비 186대, 제설제 1572t을 확보했다.구는 올해 처음으로 ‘안전 취약계층 제설반’을 신설했다. 경사도 5% 이상 어린이 보호구역, 노인복지시설, 노후 아파트 주변 보행로 9개소(총 2070m)에 전담 인력을 투입한다. 지하철역과 버스정류장 등 인파 밀집 지역의 제설 전담 인력도 33명에서 42명으로 늘렸다. 전담팀을 여의도, 당산·양평, 영등포·문래, 신길, 대림 등 5개 권역에 투입해 눈길 미끄러짐 사고를 예방할 계획이다.제설 장비와 차량 노선도 정비했다. 낡은 다목적 제설차 1대와 1t 살포기 3대를 교체하고, 15t 살포기 3대를 확보했다. 작업량이 집중되던 노선을 재조정하고 작업조를 22개 조로 확대했다.조유진 구청장은 “폭설과 도로 결빙에 선제적으로 대응하겠다”라며 “보행로부터 간선도로까지 빈틈없이 관리해 안전하게 이동할 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.김동현 기자