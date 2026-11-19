우선순위 따라 시급한 곳 정비

서준오 청장 “책임행정 펼칠것”

이미지 확대 노원구 상계동 169-159 일대에 보도블록이 정비된 모습.

노원구 제공

세줄 요약 객관 평가로 보도블록 교체 최소화

194㎞ 조사 뒤 82.16㎞ 정비 대상 설정

노후도·파손도 등 5개 항목으로 우선순위

2026-11-20 20면

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서울 노원구는 객관적인 평가와 중장기 정비 계획을 바탕으로 불필요한 보도블록 교체를 최소화하고 있다고 19일 밝혔다. 효율적인 예산 집행과 안전한 보행 환경 조성에 집중하기 위해서다.구는 보도 노후도와 파손 정도를 평가해 정비 우선순위를 정하고 중장기 계획에 따라 시급한 구간부터 정비하고 있다. 정비 대상과 추진 계획을 공개해 사업 투명성까지 높이고 있다.구는 약 194㎞에 이르는 보도 포장 상태를 조사한 결과를 토대로 노후 보도를 관리하고 있다. 조사 결과 C등급 이하로 평가된 82.16㎞를 중장기 정비 대상으로 설정했다. 매년 현장 확인과 주민센터 수요 조사로 정비 필요성과 시급성을 재점검한다.정비 우선순위는 ▲노후도 ▲파손도 ▲점자블록 노후도 ▲경계석 노후도 ▲협소도 등 5개 항목을 종합적으로 평가해 결정한다. 실제 보행 환경과 주민 불편 사항을 반영하고 정비가 시급한 구간에 예산을 우선 투입한다.서준오 노원구청장은 “앞으로도 객관적인 기준과 체계적인 계획에 따라 실질적인 보행 환경 개선에 집중해 예산은 아끼면서 주민의 안전과 편의는 높이는 책임 있는 행정을 펼쳐 나가겠다”고 말했다.유규상 기자