굽은다리역 인근 공공기여 추진

이수희 청장 “워너비강동 만들것”

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2026-11-20 20면

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서울 강동구는 12월 3일까지 청년 창업 지원 공간이 포함된 ‘굽은다리역B 역세권 활성화 사업을 위한 도시관리계획 결정변경안’에 대해 주민 열람을 한다고 19일 밝혔다. 굽은다리역 인근에 주거·업무·상업 기능을 갖춘 복합건축물(조감도)을 조성하는 사업이다.계획안에 따르면 대상지 1971.5㎡에는 지하 4층~지상 25층 건물이 들어선다. 공동주택은 임대주택 9가구를 포함해 총 99가구로 계획됐다. 역세권에 공공기여·업무·근린생활시설이 함께 조성된다. 구는 “청년 유입이 활발한 구 특성을 반영해 청년들의 정착과 창업을 지원하는 공공기여시설로 조성할 계획”이라고 설명했다.구는 건축물의 디자인을 특화하고 보행 환경도 개선한다. 개방형 휴게 공간을 마련하고 보행자와 주민이 자유롭게 이용할 수 있는 공개 공지도 조성한다. 계획안은 구청 누리집과 서울도시공간포털에서 확인할 수 있다.이수희 구청장은 “이번 사업으로 청년에게는 새로운 기회를 제공하고 지역에는 활력을 더해 ‘내가 원하는 삶, 워너비 강동’을 만들어 가겠다”고 말했다.송현주 기자