“LH 손잡고 주거 환경 혁신”… 정비사업 가속도 내는 성북[현장 행정]

“성북형 정비 사업은 이제부터 시작입니다. LH(한국토지주택공사)는 물론 주민들과 함께 속도를 더 올리겠습니다.”이승로 서울 성북구청장이 지난 12일 구청에서 박현근 LH 서울지역본부장과 손을 맞잡았다. 지역 내 정비 사업을 신속히 추진하고 안전한 도시·주거 환경을 만들기 위한 업무협약을 체결한 것이다.이번 협약은 전국에서 가장 많은 정비 사업을 진행 중인 성북구에서 LH 주도하에 추진되는 성북1구역과 장위9구역 등 공공 재개발과 함께 장위12구역 도심 공공주택 복합사업과 종암동 125-1 모아타운의 원활한 추진을 목표로 한다. 앞서 구와 LH는 효율적인 협약 이행을 위해 실무협의체를 꾸려 효율적인 협약 이행 방안 등을 논의해 왔다.현재 성북1구역은 성북동 179-68 일대 약 10만 9000㎡ 면적에 2086가구, 장위9구역은 장위동 238-83 일대 약 8만 4000㎡ 면적에 2230가구, 장위12구역은 장위동 231-236 일대 약 5만 9000㎡ 면적에 1386가구 건립이 예정돼 있다.이 구청장은 “정비 사업은 우리 구가 오랜 시간 준비해 온 큰 성과다. 특히 지역 주민들이 마음고생을 참 많이 했다. 이번 협약을 계기로 사업에 탄력이 붙을 것으로 기대된다”며 “아직 다 끝난 건 아니지만 구와 LH, 그리고 주민이 한마음 한뜻으로 움직인다면 생각했던 것 이상으로 정비 사업의 큰 효과를 누릴 수 있을 것”이라고 힘줘 말했다.이에 박 본부장은 “사업이 추진되는 4곳 모두 굉장히 큰 규모다. 주민들의 신뢰와 성북구의 공감이 없었더라면 불가능한 일”이라며 “앞으로 정비 사업뿐만 아니라 주거 복지 현안 전반에서 구와 발을 맞춰 앞으로 나아가겠다”고 화답했다.이날 협약식에는 각 구역 주민도 자리해 눈길을 끌었다. 이들은 협약식 내내 열정적으로 손뼉을 치고 응원의 목소리를 냈다.조대은 성북1구역 위원장은 “20년 만에 가장 행복한 시간”이라며 “구와 LH의 지원이 큰 힘이 됐다”고 말했다. 최연숙 장위12구역 위원장도 “6년 넘게 이어진 재개발 도전 끝에 이날 협약식이 열렸다. 감격스럽다”고 말했다.이 구청장은 “더 나은 도시와 주거 환경을 만드는 것은 물론, 나아가 서민과 청년 주거 안정을 위한 추가적인 주택 공급 확대에도 최선을 다하겠다”고 강조했다.﻿임태환 기자