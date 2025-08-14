“LH 손잡고 주거 환경 혁신”… 정비사업 가속도 내는 성북[현장 행정]

성북구·LH, 사업 신속 추진 협약성북1·장위9·12구역 공공 개발 협력
종암동 모아타운 조성도 탄력 전망
각 구역 주민들 참석해 응원 목소리
이승로 구청장 “서민주택 공급 확대”
“성북형 정비 사업은 이제부터 시작입니다. LH(한국토지주택공사)는 물론 주민들과 함께 속도를 더 올리겠습니다.”
이승로 서울 성북구청장이 지난 12일 구청에서 박현근 LH 서울지역본부장과 손을 맞잡았다. 지역 내 정비 사업을 신속히 추진하고 안전한 도시·주거 환경을 만들기 위한 업무협약을 체결한 것이다.
이번 협약은 전국에서 가장 많은 정비 사업을 진행 중인 성북구에서 LH 주도하에 추진되는 성북1구역과 장위9구역 등 공공 재개발과 함께 장위12구역 도심 공공주택 복합사업과 종암동 125-1 모아타운의 원활한 추진을 목표로 한다. 앞서 구와 LH는 효율적인 협약 이행을 위해 실무협의체를 꾸려 효율적인 협약 이행 방안 등을 논의해 왔다.
현재 성북1구역은 성북동 179-68 일대 약 10만 9000㎡ 면적에 2086가구, 장위9구역은 장위동 238-83 일대 약 8만 4000㎡ 면적에 2230가구, 장위12구역은 장위동 231-236 일대 약 5만 9000㎡ 면적에 1386가구 건립이 예정돼 있다.
이 구청장은 “정비 사업은 우리 구가 오랜 시간 준비해 온 큰 성과다. 특히 지역 주민들이 마음고생을 참 많이 했다. 이번 협약을 계기로 사업에 탄력이 붙을 것으로 기대된다”며 “아직 다 끝난 건 아니지만 구와 LH, 그리고 주민이 한마음 한뜻으로 움직인다면 생각했던 것 이상으로 정비 사업의 큰 효과를 누릴 수 있을 것”이라고 힘줘 말했다.
이에 박 본부장은 “사업이 추진되는 4곳 모두 굉장히 큰 규모다. 주민들의 신뢰와 성북구의 공감이 없었더라면 불가능한 일”이라며 “앞으로 정비 사업뿐만 아니라 주거 복지 현안 전반에서 구와 발을 맞춰 앞으로 나아가겠다”고 화답했다.
이날 협약식에는 각 구역 주민도 자리해 눈길을 끌었다. 이들은 협약식 내내 열정적으로 손뼉을 치고 응원의 목소리를 냈다.
조대은 성북1구역 위원장은 “20년 만에 가장 행복한 시간”이라며 “구와 LH의 지원이 큰 힘이 됐다”고 말했다. 최연숙 장위12구역 위원장도 “6년 넘게 이어진 재개발 도전 끝에 이날 협약식이 열렸다. 감격스럽다”고 말했다.
이 구청장은 “더 나은 도시와 주거 환경을 만드는 것은 물론, 나아가 서민과 청년 주거 안정을 위한 추가적인 주택 공급 확대에도 최선을 다하겠다”고 강조했다.
임태환 기자
2025-08-14 22면
