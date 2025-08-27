골목상권 살리는 먹거리…강북 ‘특화 메뉴’ 만든다[현장 행정]

이순희 구청장, 개발 시식회 참석

이미지 확대 이순희(오른쪽 두 번째) 서울 강북구청장이 지난 21일 열린 ‘골목상권 특화메뉴 개발 시식회’에 참가한 상인들에게 음식에 대한 설명을 듣고 있다.

강북구 제공

2025-08-27 23면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“지역 상권의 매력은 결국 ‘여기서만 맛볼 수 있는 특별한 메뉴’에서 시작됩니다. 우리 함께 만들어 봅시다.”이순희 서울 강북구청장은 지난 21일 수유동에 있는 ‘빨래골마을사랑방 수다’에서 열린 ‘골목상권 특화 메뉴 개발 시식회’에 참석했다. 상권 경쟁력을 높이기 위한 특화 메뉴를 개발 중인 상인들의 고민을 직접 듣고 완성도를 꼼꼼히 점검하기 위해서다.앞서 구는 올해 초부터 골목상권 특화 메뉴 개발을 추진해 왔다. 주민과 관광객에게 차별화된 먹거리를 제공하자는 취지에서다. 지난 5월 진행된 공모에 16개 점포가 참여했고 외부 전문가 심사를 통해 9곳이 선정됐다. 이후 두 차례 컨설팅을 거친 메뉴가 이날 공개됐다.이 자리에서 이 구청장은 상인들이 정성껏 준비한 메뉴들을 맛보며 의견을 나눴다. 그는 “불고기의 불향이 잘 살아 있다”, “국물이 개운해 어르신에게도 인기가 많겠다”는 소감을 전하며 상인들을 격려했다. 이에 한 상인은 “구청장이 직접 맛보고 조언해 주니 힘이 난다”고 말하며 환한 미소를 지었다.시식회에는 ▲인생불고기(주꾸미덮밥·제육덮밥) ▲엄마찬스(월남쌈) ▲고고담(호두정과 쌀피낭시에) ▲다솜케이크(말차딸기라테) ▲전술(국수 전골) ▲더품(김치나베) ▲광명족발(스지전골) ▲전설의 육칼(냉면·고기) ▲이모네호프(닭갈비) 등 9개 점포가 참여했다. 일부 점포는 영업 사정으로 불참했지만 컨설팅을 맡은 박세연 셰프가 대신 조리해 메뉴를 소개했다.시식위원단은 이 구청장을 비롯해 편미정 푸드디렉터와 강기복 셰프 등 6명으로 꾸려졌다. 이들은 맛과 위생, 브랜딩 적합성 등을 점검하며 향후 개선 방향을 제안했다.광명족발의 스지전골은 여름철 매출이 높은 족발과 어울리는 국물 메뉴로, 계절에 맞게 간편 조리가 가능하도록 개발됐다. 더품의 김치나베는 어르신도 부담 없이 즐길 수 있는 든든한 한 끼 메뉴로, 기존 식재료를 최대한 활용했다. 고고담은 호두정과를 응용한 쌀 피낭시에를 내놔 디저트 시장 확장의 가능성을 보였다. 구는 시식회에서 나온 의견을 다음달 열리는 3차 컨설팅에 반영하고, 연말까지 유튜브 홍보와 현판 부착, 사후 관리 등을 이어갈 방침이다. 개발된 메뉴는 향후 지역 축제 먹거리로도 판매할 예정이다.﻿﻿임태환 기자