서울 자치구 최대 ‘강동중앙도서관’…“독서와 쉼, 세대 아우르는 공간으로”[현장 행정]

이수희 강동구청장 개관식 참석

이미지 확대 지난달 30일 열린 서울 강동구 강동중앙도서관 개관식에서 이수희(오른쪽) 강동구청장과 일라이 나이버거(가운데) 미국 앤아버 공공도서관장이 아이들과 함께 사진을 찍고 있다.

강동구 제공

2025-09-02 26면

“강동중앙도서관은 서울 강동구 전체의 도서관입니다. 강동구 안에 있는 구립 도서관을 관장하는 거점 역할을 할 것입니다.지난달 30일 서울 강동구 중앙도서관 개관식에 참석한 이수희 강동구청장은 “강동중앙도서관은 둔촌동만의 도서관이 아니다”며 이같이 말했다.전국 최대 재건축 사업이었던 둔촌주공(현 올림픽파크포레온) 사업의 기부채납으로 건설된 강동중앙도서관은 앞서 2주간의 시범운영을 거쳐 이날 개관식을 갖고 본격적인 운영에 들어갔다. 시범운영 기간 하루 평균 방문객 수가 4500여명을 기록하는 등 정식 개관 전부터 지역민들의 큰 관심을 받고 있다.연면적 1만 2056㎡(지하 4층~지상 3층)에 장서 12만권을 갖춘 강동중앙도서관은 서울시 자치구 최대 규모로 인문·예술 특화 도서관으로 운영된다. 1층에는 유아·어린이 자료실과 모야 어린이작업실, 북카페, 상상곳이, 2층에는 열린자료실과 대형 독서테이블, 소리곳이, 3층에 열린자료실과 생각곳 등이 각각 마련됐다.이 구청장은 “첫술에 배부를 수는 없고 이 공간을 계속 우리가 만들어가고 채워가야 한다”며 “과거 도서관이 열람실 위주였다면, 이제는 독서와 쉼, 여유가 있는 복합 공간으로 도서관이 바뀌어 가고 있다. 그러한 기대에 충실할 수 있도록 노력했다”고 설명했다. 이어 “우리 아이들과 모든 세대를 아우르는 공간이 되도록 하겠다”고도 했다.이날 개관식에는 강동구와 지역주민 등 200여명이 참석했다. 특히 강동구와 업무협약을 체결한 미국 미시간주 앤아버 공공도서관의 일라이 나이버거 관장과 매그너스 노르베리 이케아 강동점장 등 외부인사들이 참석해 직접 인사말을 전했다. 나이버거 관장은 “도서관이 새로 개관하면 지역사회에는 희망과 낙관이 생긴다”며 “앤아버 도서관도 새롭게 시설을 바꾸고 있는데, 강동중앙도서관을 보며 배울 점이 많았다”고 말했다.국내 지자체가 미국 공공도서관과 업무협약을 맺은 첫 사례이기도 한 앤아버 도서관은 강동중앙도서관 측에 도서 150권을 기증했으며, 향후 지속적으로 상호교류 프로그램을 이어갈 계획이다. 이케아 강동점은 지난 7월 기부 서약을 통해 강동중앙도서관에 의자 등 가구를 지원했다.한편 강동중앙도서관의 정식 개관은 개관식 이튿날부터로, 시범 운영 기간 일부 제한됐던 도서 대출 및 반납 서비스가 시작됐다.﻿안석 기자