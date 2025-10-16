유진상가·개미마을 재개발까지… 노후 정비사업 속도 내는 서대문 [현장 행정]

이성헌 구청장 “서북권 랜드마크”

이미지 확대 이성헌 서울 서대문구청장이 지난 14일 홍제동 유진상가 일자리플러스센터에서 홍제역 역세권 활성화 사업을 소개하고 있다.

서대문구 제공

2025-10-16 22면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“속도와 투명성을 동시에 충족해가면서 낙후된 주거환경 변화에 매진하고 있습니다.”이성헌 서울 서대문구청장은 지난 14일 홍제동 유진상가에서 기자들을 만나 홍제역 역세권 활성화사업에 대해 이같이 말했다. 1970년 홍제천을 메워 세운 주상복합건물 유진상가는 인근 인왕시장 등과 함께 서북권 랜드마크 조성을 위한 도시정비형 재개발이 추진되고 있다. 특히 전국 최초로 지자체장을 재개발사업 사업시행자로 지정했다.이 구청장은 “정비사업은 단순히 낡은 건물을 새로 짓는 게 아니라 주민이 어떤 환경에서 살아가고 아이들이 어떤 마을에서 자라날지를 결정하는 과제”라고 했다.서대문구 내 정비사업 현장은 민선 8기 출범 당시 38곳에서 현재 56곳으로 늘었다. 대표 사업은 홍제역 역세권 활성화 사업과 함께 서울의 마지막 달동네로 불리는 개미마을 일대 신속통합기획 재개발 사업이 꼽힌다.지난 20여년간 지지부진했던 홍제역 역세권 활성화 사업은 지난 7월 정비구역과 계획이 확정됐다. 주민대표회의 구성을 거쳐 서대문구청장이 재개발사업 사행시행자로 지정 고시됐다. 2023년 대상지 선정 이후 공공시행자 지정까지 약 1년 9개월이 소요된 것으로, 통상 정비사업에서 5∼8년이 걸리던 것에 비해 5년 이상 빨라 사업 기간을 획기적으로 단축했다고 구는 설명했다.통합심의를 앞두고 안정적인 사업추진을 위해 서울주택도시개발공사(SH공사)를 공동사업시행자로 지정하는 방안이 검토된다. 이 구청장은 “연말에 SH공사 공동시행 관련 시의회 심의가 마무리되면 초기 재원 마련 등 사업에 추진력이 붙을 것으로 기대한다”고 했다.개미마을은 인접지역인 홍제4재개발 해제구역, 문화마을이 ‘문화타운’으로 통합 개발하는 내용이 추진 중이다. 지난해 신통기획 후보지 선정위원회에서 조건부 선정된 데 이어 지난달 29일 선정위원회에서 후보지로 확정됐다. 구는 구릉지형 특성을 고려한 합리적 토지이용계획 마련과 용도지역 상향 등 사업성 개선으로 재개발 실현 가능성을 높일 계획이다.이 구청장은 “노원구 백사마을, 강남구 구룡마을과 마찬가지로 신통기획을 통해 새로운 모습으로 탈바꿈할 전기를 맞았다”며 “내년 하반기나 내후년 상반기 정비구역 지정을 목표로 신속하게 사업을 추진하겠다”고 했다.서유미 기자