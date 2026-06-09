‘안전 관악’ ‘민생 관악’ 전진한다 [현장 행정]

‘3선’ 박준희 구청장, 업무 복귀 첫날 풍수해 대비 점검

이미지 확대 박준희(앞줄 가운데) 서울 관악구청장이 업무 복귀 첫날인 지난 4일 신림공영차고지 저류조를 둘러보고 있다.

관악구 제공

세줄 요약 신림 저류조·빗물펌프장 현장 점검

집중호우 대응 방재시설 가동 준비 확인

관악산 상권·음악분수로 민생 행보

2026-06-09 20면

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“사명과 책임감을 더욱 크게 느낍니다. 장마철에 주민 안전을 지켜줄 저류조와 빗물펌프장부터 꼼꼼히 점검해야죠.”6·3 지방선거에서 3선에 성공한 박준희 서울 관악구청장은 업무 복귀 첫날인 4일 신림공영차고지 저류조(빗물, 하수, 오수를 모아 두기 위해 설치한 공간)에서 이렇게 말했다. 4월에 준공된 신림공영차고지 저류조는 집중 호우 때 별빛내린천(도림천) 수위를 약 10㎝ 낮추는 효과가 있는 초대형 방재시설이다. 이곳의 저류 용량은 3만 5000t으로 관악구 전체 저류 용량도 10만t으로 늘어났다. 또 주택가에 분산됐던 공영차고지를 통합·이전할 수 있도록 버스 101대 주차 공간도 갖췄다.박 구청장은 저류조가 있는 지하 2층으로 내려가 구석구석을 살폈다. 관제실 위치부터 펌프 작동 방식, 유지 보수 비용 등 가동 준비 상태를 보고받았다. 그는 “당초 차고지로 계획됐지만, 시의원 시절 저류조 기능을 제안해 복합 시설로 추진한 곳”이라면서 “구민 안전을 담보할 수 있도록 철저히 대비해달라”고 당부했다.박 구청장은 ‘관악산 등반 인증 할인 이벤트’를 하고 있는 인헌동의 한 식당도 찾았다. 그는 “관악산 방문이 지역 경제 활력으로 이어지도록 ‘체류형 관광 정책’을 가동할 것”이라고 밝혔다. 구는 지난 3월 관악산 등산객을 상권으로 유입하기 위한 전담 조직을 꾸리고 4월부터 사업을 추진 중이다. 관악산 연주대 정상에서 찍은 ‘인증샷’을 제시하면 10%를 할인해주는 이벤트를 진행하고 있다.박 구청장은 지난 1일 봉림교 상류부에 개장한 별빛내린천 음악분수 현장도 찾았다. 구는 일상에서 여가와 휴식을 즐길 수 있도록 지난해 터널분수를 설치한 데 이어 44m 길이의 음악분수를 설치했다. 음악분수는 10월까지 낮 12시와 오후 7시, 오후 8시에 20분씩 운영된다.그는 “관악의 더 큰 미래를 완성할 기회를 주셔서 감사하면서도 깊은 책임감을 느낀다”며 “앞으로 4년도 구민과 세 번째 약속을 지키며, 50만 구민과 함께 빛나는 민선 9기 대장정을 끌어나갈 것”이라고 강조했다.﻿김주연 기자