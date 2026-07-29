‘면목행복타운’ 중랑의 상징으로 [현장 행정]

32년된 구민회관 해체공사 착공

이미지 확대 류경기 서울 중랑구청장이 지난 22일 중랑구민회관 해체공사 착공식에서 축사를 하고 있다. 중랑구 제공

세줄 요약 면목동 구민회관 해체공사 착공식 개최

행정·문화·주거 복합타운 2030년 완공 목표

제2청사·700석 공연장·712가구 조성

2026-07-29 20면

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“오래된 건물들을 해체하고 중랑의 새로운 랜드마크를 마련하는 뜻깊은 자리입니다.”류경기 서울 중랑구청장은 지난 22일 면목동 중랑구민회관 부지에서 면목행정복합타운 통합개발을 위한 구민회관 해체공사 착공식에서 “면목행정복합타운은 행정·문화·복지·주거를 모두 아우르는 복합 랜드마크로서 2030년 완공을 목표로 차질 없이 추진하겠다”고 밝혔다. 착공식에는 류 구청장을 비롯해 시·구의원, 서울주택도시개발공사(SH) 관계자, 해체공사 시공·감리 관계자, 주민 등 100여명이 참석해 안전한 공사와 사업 성공을 기원했다.이 사업은 면목동 378-10번지 일대에 지하 4층~지상 47층 규모의 복합공간을 조성하는 대형 프로젝트다. 1994년 준공된 낡은 구민회관을 허물어 지하철 7호선 용마산역 일대의 중심지로 재탄생시킬 예정이다.복합타운에는 공동주택 712가구를 비롯해 청소년수련관, 공영주차장, 판매시설 등이 들어선다. 특히 신내동에 있는 구청과의 거리가 멀어 불편을 겪었던 면목동 주민을 위해 민원 처리가 가능한 ‘제2청사’ 기능을 유치했다. 또한 수준 높은 문화생활을 즐길 수 있도록 700석 규모의 전문 공연장도 조성된다.구는 서울시 및 SH와 협력해 해체 과정에서 발생하는 소음과 분진을 최소화하고, 인근 용마중·중곡초 학생들의 학습권과 보행 안전을 확보할 계획이다. 해체 공사를 시작으로 주택건설사업계획 승인 등 후속 절차를 거쳐 2027년 착공, 2030년 최종 준공을 목표로 사업을 추진한다.류경기 구청장은 “신내동 구청까지 오셔야 했던 면목동 주민 불편을 해소하기 위해 제2청사 기능을 유치했다”며 “안전하게 철거를 마치고 내년 봄 행정복합타운 착공식에서 다시 인사드리겠다”고 말했다.유규상 기자