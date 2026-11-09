마곡서 대도약하는 강서… 흩어진 행정 모아 효율 높였다[현장 행정]

‘통합청사 가이드’ 진교훈 구청장

이미지 확대 진교훈 서울 강서구청장이 지난 3일 강서구 통합신청사 개청을 맞아 열린 프레스투어에서 ‘마곡열린도서관’ 등을 소개하고 있다.

강서구 제공

이미지 확대 강서구 마곡 통합신청사 전경.

강서구 제공

세줄 요약 마곡 통합신청사로 49년 만에 이전 완료

구청·구의회·보건소 집적, 행정 효율 제고

옛 청사 문화·여가 공간 전환 계획

2026-11-10 19면

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“통합신청사 이전이 강서구가 새롭게 도약하는 모멘텀이 되도록 하겠습니다.”진교훈 서울 강서구청장은 지난 3일 마곡 통합신청사에서 이렇게 말했다. 개청 49년 만에 마곡에 있는 통합신청사로 이전을 마친 구는 화려한 행사 대신 주민을 위한 소규모 청사 투어를 했다. 진 구청장이 일일 가이드로 나서 청사 곳곳을 소개했다.진 구청장은 “구민 응원과 성원 덕분에 통합신청사 입주를 마쳤다”면서 “행정 효율이 높아졌다”고 설명했다. 과거에는 화곡동 본관이나 화곡동·가양동 별관, 임대 사무실 등에 흩어져 주민들이 위치를 착각하거나 공무원도 업무 보고를 위해 이동해야 했다.이제는 연면적 5만 9147㎡ 규모의 4개 건물에 구청뿐만 아니라 구의회와 보건소까지 한곳에 모여 불편이 줄었다. 지하철 5호선 마곡역 1번 출구에서 도보 3분 거리인 데다 지하철 9호선이나 공항철도 마곡나루역과도 가깝다. 에너지 효율 ‘1++’ 등급인 친환경 건물인 데다 ‘양천현령’으로 강서에 머물렀던 겸재 정선의 ‘진경산수화’를 현대적으로 재해석한 외형은 마곡 녹지와 어우러진다.구청사는 행정 서비스를 편리하게 이용하고, 일상을 보낼 수 있도록 설계됐다. 저층인 1~2층에 민원실이 배치됐고 어르신이나 장애인 등 이동 약자를 위한 상담실로 직원이 찾아올 수도 있다. 최대 500명을 수용할 수 있는 지하 2층 다목적실은 주말에 공공예식장으로 개방한다. 평일에는 회의실이나 다목적홀을 구민에게 대여하거나 각종 행사를 열 계획이다.햇볕을 쬐며 독서를 즐길 수 있는 마곡열린도서관은 14일 정식 개관한다. 도서 3만권 이상을 구비하고, 인공지능(AI) 관련 서가를 배치할 예정이다. 별관의 서울형 키즈카페 강서구청점은 다음 달부터 운영한다.1층 ‘강서역사문화관’에서 각 동의 유래나 허준 등 강서구의 역사, 화곡동 청사 시절 기록물이 전시돼 있다. 대형 스크린에서 겸재 정선의 ‘양천팔경’을 재현한 영상이 상영된다. ‘기부자 명예의 전당’ 옆에선 소액 기부로 이웃과 나누는 기쁨을 느낄 수 있다.구는 마곡 신청사 시대에도 균형 성장을 위해 노력할 계획이다. 진 구청장은 “옛 청사 부지를 단순 매각하지 않고 주민 문화·여가 공간으로 조성할 계획”이라며 “상권 활성화를 위해 차 없는 거리 운영을 논의 중이며, 원도심 정비사업도 단계적으로 진행 중”이라고 강조했다.김주연 기자