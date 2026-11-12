주름진 손·뽀얀 손 맞잡고 짝짝짝… 세대 벽 없앤 금천 어울림경로당 [현장 행정]

‘돌봄 보완’ 복합문화공간 변신

이미지 확대 지난달 23일 서울 금천구 시흥동 벽산 5단지 경로당에서 아이들과 어르신들이 함께 컵 난타 공연을 연습하던 중 두 팔을 번쩍 들고 컵을 흔들고 있다.

금천구 제공

세줄 요약 어린이·어르신 함께한 컵난타 프로그램 진행

금천구 어울림경로당, 세대통합 공간으로 전환

다도·예절·음악회 등 연계 프로그램 확대

2026-11-12 20면

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“탁탁탁탁.” “짝짝짝짝.”지난달 23일 서울 금천구 시흥동 벽산 5단지 경로당. 컵을 내리치는 소리와 박수 소리가 음악과 함께 울려 퍼졌다. 경로당에 모인 어린이 20여명과 어르신 10여명이 강사 지도에 따라 손에 쥔 컵을 책상 위로 치거나 공중에서 흔들었다. 알록달록한 컵을 쥔 주름진 손과 뽀얀 손이 박자에 맞춰 같이 움직였다. 어린이들은 “찐찐찐찐 찐이야~ 완전 찐이야”라고 소리치며 가수 영탁의 대표곡 ‘찐이야’의 가사를 따라 불렀다.경로당에서 진행된 ‘2026년 어울림경로당 사업’ 컵 난타 프로그램은 참여자들의 뜨거운 열기 속에 약 1시간 동안 이어졌다. 연습할 때마다 참석한다는 이동순(70)씨는 “봉사하는 걸 좋아한다. 아이들과 같이하니 미소가 지어진다. 기운을 받는 것 같아 너무 좋다”며 웃었다. 홍아린(7)양도 “할머니들이 예쁘다고 말해 주고 잘해 주셔서 즐겁다”고 전했다. 다음달 4일에는 지역 오케스트라와 함께 작은음악회를 열 예정이다.구는 지난해부터 이처럼 어울림경로당 사업을 진행하고 있다. 초고령사회 진입으로 노인 돌봄과 공동체 회복이 중요한 과제로 떠오르자 구는 ‘모든 세대가 함께하는 열린 경로당’을 목표로 세대 간 이해와 존중의 문화를 형성하는 프로그램을 운영하고 있다. 경로당을 지역사회 중심의 복합문화공간으로 바꾸고 세대 간 돌봄 기능을 상호 보완하기 위해서다.구는 지난해 12월에는 금천롯데캐슬골드파크 3차 경로당에서 ‘2025 어울림경로당 작은 음악회’를 열었다. 경로당 회원, 어린이집 아동과 학부모, 주민 등 70여명이 참여했다. 행사 당일 어르신과 어린이들이 ‘세대통합 하모니 컵 난타 교육’으로 갈고닦은 솜씨를 선보여 호응을 이끌어 냈다. 지난해 9월 추석 연휴를 앞두고는 다도·예절 교육도 했다. 구는 “아이들에겐 어르신을 향한 예절과 배려를 배우는 시간이 됐고 어르신들에겐 세대 간 소통을 통한 활력과 자긍심을 느끼는 계기가 됐다”고 설명했다.올해 프로그램도 지난 9월 4일~11월 27일 벽산 5단지 경로당과 남서울 힐스테이 경로당 등에서 인근 유치원과 어린이집과 연계해 진행한다. 구는 앞으로도 여러 세대가 함께하고 지역사회 모두가 이용하는 플랫폼형 경로당을 만들기 위해 경로당을 계속 개방할 수 있는 협력 방안을 찾을 예정이다.송현주 기자