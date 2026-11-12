주름진 손·뽀얀 손 맞잡고 짝짝짝… 세대 벽 없앤 금천 어울림경로당 [현장 행정]

‘돌봄 보완’ 복합문화공간 변신어르신·어린이 함께하며 큰 호응
컵난타·다도·예절 교육, 음악회 등
모든 세대 어울리는 열린 플랫폼
“탁탁탁탁.” “짝짝짝짝.”
지난달 23일 서울 금천구 시흥동 벽산 5단지 경로당. 컵을 내리치는 소리와 박수 소리가 음악과 함께 울려 퍼졌다. 경로당에 모인 어린이 20여명과 어르신 10여명이 강사 지도에 따라 손에 쥔 컵을 책상 위로 치거나 공중에서 흔들었다. 알록달록한 컵을 쥔 주름진 손과 뽀얀 손이 박자에 맞춰 같이 움직였다. 어린이들은 “찐찐찐찐 찐이야~ 완전 찐이야”라고 소리치며 가수 영탁의 대표곡 ‘찐이야’의 가사를 따라 불렀다.
경로당에서 진행된 ‘2026년 어울림경로당 사업’ 컵 난타 프로그램은 참여자들의 뜨거운 열기 속에 약 1시간 동안 이어졌다. 연습할 때마다 참석한다는 이동순(70)씨는 “봉사하는 걸 좋아한다. 아이들과 같이하니 미소가 지어진다. 기운을 받는 것 같아 너무 좋다”며 웃었다. 홍아린(7)양도 “할머니들이 예쁘다고 말해 주고 잘해 주셔서 즐겁다”고 전했다. 다음달 4일에는 지역 오케스트라와 함께 작은음악회를 열 예정이다.
구는 지난해부터 이처럼 어울림경로당 사업을 진행하고 있다. 초고령사회 진입으로 노인 돌봄과 공동체 회복이 중요한 과제로 떠오르자 구는 ‘모든 세대가 함께하는 열린 경로당’을 목표로 세대 간 이해와 존중의 문화를 형성하는 프로그램을 운영하고 있다. 경로당을 지역사회 중심의 복합문화공간으로 바꾸고 세대 간 돌봄 기능을 상호 보완하기 위해서다.
구는 지난해 12월에는 금천롯데캐슬골드파크 3차 경로당에서 ‘2025 어울림경로당 작은 음악회’를 열었다. 경로당 회원, 어린이집 아동과 학부모, 주민 등 70여명이 참여했다. 행사 당일 어르신과 어린이들이 ‘세대통합 하모니 컵 난타 교육’으로 갈고닦은 솜씨를 선보여 호응을 이끌어 냈다. 지난해 9월 추석 연휴를 앞두고는 다도·예절 교육도 했다. 구는 “아이들에겐 어르신을 향한 예절과 배려를 배우는 시간이 됐고 어르신들에겐 세대 간 소통을 통한 활력과 자긍심을 느끼는 계기가 됐다”고 설명했다.
올해 프로그램도 지난 9월 4일~11월 27일 벽산 5단지 경로당과 남서울 힐스테이 경로당 등에서 인근 유치원과 어린이집과 연계해 진행한다. 구는 앞으로도 여러 세대가 함께하고 지역사회 모두가 이용하는 플랫폼형 경로당을 만들기 위해 경로당을 계속 개방할 수 있는 협력 방안을 찾을 예정이다.
송현주 기자
세줄 요약
- 어린이·어르신 함께한 컵난타 프로그램 진행
- 금천구 어울림경로당, 세대통합 공간으로 전환
- 다도·예절·음악회 등 연계 프로그램 확대
2026-11-12 20면
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