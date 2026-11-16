교육환경 개선 위해 귀 기울인 영등포 [현장 행정]

8월부터 24개 초중고 소통간담회

이미지 확대 조유진(왼쪽 세번째) 서울 영등포구청장이 문래중학교 인근 도로에서 학부모들과 주변 교육 환경에 대해 이야기를 하고 있다.

영등포구 제공

세줄 요약 학부모 소통 간담회 24개 학교 191명 참석

시설 개선·통학로 안전·방과후 지원 의견 수렴

노후 설비 수리와 전자칠판 설치 연내 조치

2026-11-17 18면

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“학교와 교실에서 나온 의견들이 실제 현장의 변화로 이어질 수 있도록 관련 부서와 함께 빈틈없이 챙기겠습니다.”(조유진 서울 영등포구청장)영등포구가 교육 환경 개선을 위해 귀를 열었다. 구는 24개 초·중·고교의 목소리를 구정에 반영하고, 지원 방향을 구체화하기 위해 8월부터 ‘학부모 소통 간담회’를 개최했다고 16일 밝혔다. 간담회에는 학부모와 교사, 교직원 등 24개 학교 191명이 참석했다.학부모 요구는 다양했다. 구 관계자는 “학교 시설물을 개선해 달라는 요청부터 아이들이 다니는 통학로 안전 문제, 방과후 교육 프로그램 지원 등 여러 가지 요구가 있었다”고 설명했다.가장 많이 나온 것은 교육 환경 개선이었다. 구는 노후 엘리베이터 수리, 특별교실 리모델링, 전자칠판 설치 등 학생 안전과 교육 활동에 관련된 사안은 연내 제3차 교육경비보조금으로 신속하게 조치하기로 했다.엄마들이 많이 걱정하는 등하굣길 안전 문제도 빠르게 대응했다. 학교 주변 흡연 문제와 관련, 곧바로 흡연 금지 현수막을 게시하고, 단속과 순찰을 강화했다. 학교 주변 도로의 반려동물 배설물로 인한 악취가 발생한다는 민원에 대해서는 현장을 즉시 정비하고 경고판을 부착했다. 걱정이 큰 등굣길 교통사고를 줄이기 위해 횡단보도에 운전자가 보행자를 쉽게 인지할 수 있도록 ‘사각지대 알리미’ 설치를 검토하고 있다.구는 청소년 동아리 진로 축제, 고입 박람회, 대입 정시 설명회도 진행한다. 간담회를 계기로 현장 의견을 구정에 반영해, 학생들이 찾아오는 교육도시를 만들어 나간다는 방침이다.조 구청장은 “이번 간담회는 교육 현장의 생생한 의견을 구정에 반영하는 뜻깊은 자리였다”면서 “이야기를 듣는 것에 그치지 않고 문제 해결로 이어질 수 있게 노력하겠다”고 말했다.김동현 기자