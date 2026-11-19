반려견 놀이터 찾은 류경기 구청장

이미지 확대 류경기(왼쪽 네 번째) 서울 중랑구청장이 지난 13일 봉화산에서 열린 반려견 놀이터 개장식에서 ‘명예 동물보호관’들과 기념 사진을 찍고 있다.

중랑구 제공

세줄 요약 봉화산 반려견 놀이터 개장

대형견·중소형견 공간 분리

QR 인증 뒤 24시간 이용

2026-11-20 21면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“반려인뿐 아니라 비반려인도 서로 배려하며 행복을 누리는 공간으로 만들어 가겠습니다.”류경기 서울 중랑구청장은 지난 13일 봉화산 반려견 놀이터 개장식에서 “봉화산은 평소 많은 구민이 모여 운동하고 쉬는 주택가의 한가운데 자리했다”라며 “반려견 전용 공간이 필요하다는 의견을 반영해 놀이터를 조성했다”고 말했다.놀이터는 반려견과 함께 산책을 나온 주민들로 가득했다. 중·소형견용 놀이터에서는 훈련견의 장기 자랑 시범이 펼쳐졌고 대형견을 위한 공간에는 반려견 캐리커처 그리기와 구멍이 뚫린 작은 구슬로 된 ‘비즈 인식표’ 만들기, 발도장 액자 만들기 등 다양한 체험 프로그램이 마련됐다.개장식 이후 놀이터 안전 이용 교육도 진행됐다. ‘친구 만들기 교육’에서는 반려견 간 올바른 인사법과 행동 신호 구분법, 보호자의 안전사고 중재 방법을 안내했다. 놀이터 입구에는 ‘수업 규칙’을 현수막에 담아 뒀다. ▲리드 줄은 1m 이내로 고정하기 ▲처음 만나는 친구들과 인사하지 않기 ▲놀이터 밖에서 배변 산책하고 오기 등 에티켓에 관한 내용이다.놀이터는 신내노인종합복지관 뒤편에 736㎡ 규모로 조성됐다. 체고 40㎝ 또는 몸무게 15㎏을 초과하는 대형견 공간과 중·소형견 공간을 분리했다. 또 관리실과 화장실을 설치했고, 휠체어 이용자를 위한 무장애 길도 조성했다.동물 등록을 마친 반려견은 출입 인증 시스템을 통해 24시간 이용할 수 있다. 입장할 때는 입구에 설치된 펫패스(PetPass) QR 출입 기기를 이용하면 된다. 휴대폰 카메라로 QR 코드를 인식한 후 방문자 이름과 휴대폰 번호를 작성 및 인증한다. 이후 소유자 이름과 동물 등록 번호를 작성하면 된다. 반려견 1마리당 보호자 1명만 입장 가능하다. 평일 오전 10시~오후 5시에 관리 인력이 상주한다. 12월부터 이듬해 2월까지는 휴장한다. 구는 놀이터 운영과 함께 시설 이용 수칙을 안내하고 반려견과 보호자가 안전하게 시설을 이용할 수 있도록 관리할 계획이다.류경기 구청장은 “봉화산 반려견 놀이터가 반려견에게 마음껏 뛰어놀 수 있는 공간이 되고 보호자에게는 편안하게 머물 수 있는 쉼터가 되길 바란다”며 “반려인과 비반려인이 서로 배려하며 쾌적하게 어울릴 수 있도록 시설 관리와 올바른 반려문화 조성에 힘쓰겠다”고 말했다.유규상 기자