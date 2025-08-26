용산, 서울시 지역축제 안전관리 대회서 대상

이미지 확대 박희영(오른쪽) 서울 용산구청장이 지난 22일 ‘지역축제 안전관리 우수 사례 경진대회’ 대상 수상 기념사진을 찍고 있다.

용산구 제공

2025-08-26 26면

서울 용산구는 지난 22일 서울시 주최로 서울역사박물관에서 열린 ‘지역축제 안전관리 우수 사례 경진대회’에서 대상을 받았다고 25일 밝혔다.구는 “대회 본선에서 ‘용산이 함께하는 핼러윈 대비 다중운집 인파 안전관리’를 주제로 발표했으며, 지난해 핼러윈 기간 이태원 일대에서 추진한 종합 안전대책이 높은 평가를 받았다”고 전했다. 최종 본선에서는 6개 자치구가 우수 사례를 발표하며 경합을 벌였다.구는 ‘주최자가 없는 축제라도 안전은 지켜져야 한다’는 원칙에 따라 핼러윈 데이 안전관리 매뉴얼을 만들어 실행했으며 특히 경찰, 소방 등 유관 기관과 실무 태스크포스를 가동하며 협력했다고 설명했다. 인공지능(AI) 기반으로 인파를 예측하고 단계별 대응 체계를 구축했다. 또 솔라표지병을 설치하고 보행 동선 정비 등 안전한 보행 환경 조성에도 노력을 기울였다.핼러윈 주간에는 50여명으로 구성된 현장상황실을 운영하고 폐쇄회로(CC)TV 관제, 교통 상황, 재난안전 상황 등을 실시간으로 공유했다.박희영 용산구청장은 “시민들이 안심하고 찾을 수 있는 용산을 만들기 위해 용산구와 유관 기관, 이태원관광특구연합회가 함께 이뤄 낸 성과”라며 “앞으로도 협력 거버넌스를 기반으로 안전한 축제 환경의 표준을 만들어 가겠다”고 말했다.서유미 기자