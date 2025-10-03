‘일자리대상’ 2관왕… 성동, 11년 연속 수상

청년 일자리·소셜벤처 등 정책 호평

이미지 확대 정원오(왼쪽 다섯 번째) 서울 성동구청장이 ‘전국 지방자치단체 일자리대상’ 11년 연속 수상을 기념해 직원들과 사진을 찍고 있다.

성동구 제공

2025-10-03 30면

서울 성동구는 ‘2025년 전국 지방자치단체 일자리대상’에서 11년 연속 수상이라는 기록을 세웠다고 2일 밝혔다. 구는 공시제 부문에서 ‘최우수상’, 우수사업 부문에서 ‘우수상’을 받아 2관왕에 올랐다. 고용노동부가 주관하는 이번 평가는 전국 243개 광역·기초 자치단체가 참여하는 국내 최대 규모다.구는 민선 6~8기에 걸쳐 ‘고용 잇는 성장과 동행’을 비전으로 삼고 ▲미래산업 ▲청년 일자리 ▲소셜벤처 ▲고용 취약계층 등 4대 분야를 중심으로 다양한 산업 간 융합과 동반 성장, 계층별 맞춤형 지원정책을 추진해 왔다. 소셜벤처 분야에서는 지자체 최초로 소셜벤처 허브센터를 운영하고, 전국 단위 엑스포를 개최했다. 또 성동미래일자리주식회사를 운영해 어르신 등 취업 취약계층에 안정적인 장기 일자리를 제공하며 일자리 격차 해소에 앞장섰다. 청년 정책에서는 ‘고립·은둔 청년 찾아가는 멘토링’ 사업이 호평받아 우수사업 부문 수상으로 이어졌다.정원오 성동구청장은 “앞으로도 모든 구민이 안정적이고 행복하게 일할 수 있는 지속가능한 일자리 창출을 통해 ‘일자리 포용도시 성동’을 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.﻿유규상 기자