양천 자율방재단, 2년 연속 ‘재난 대응’ 빛났다

서울 양천구는 지역자율방재단이 재난 예방과 대응 활동에 기여한 공로를 인정받아 국가재난관리 유공 행정안전부장관 표창을 수상했다고 8일 밝혔다.양천구 지역자율방재단은 지난해에 이어 올해도 수상해 2년 연속 전국 상위 10% 우수 단체에 이름을 올렸다. 국가재난관리 유공 표창은 행정안전부가 주관하는 정부 포상으로 ﻿국가재난관리에 기여한 개인 또는 단체에 수여된다.이번 수상은 양천구와 지역자율방재단이 함께 구축해온 민관 협력 기반의 재난관리 체계가 대외적으로 인정받은 것이다. 양천구 자율방재단은 지역 주민으로 구성된 민간 중심의 자발적 방재조직으로 현재 18개 동에서 320명이 활동하고 있다. 지역 사정을 누구보다 잘 아는 주민으로 구성된 자율방재단은 평상시에는 각종 재난 예방 활동을 수행하고, 재난 발생 시에는 피해 최소화를 위해 현장 지원 및 복구활동에 앞장선다. 특히 ﻿빗물받이 정비 및 침수 예방활동 등 공공 안전망을 보완한다.이기재 양천구청장은 “﻿묵묵히 헌신해온 자율방재단의 노고가 이번 장관표창이라는 결실로 이어져 매우 뜻깊게 생각한다”고 했다.유규상 기자