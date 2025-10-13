성동 ‘성수 도시재생’으로 도시·지역혁신 대상

‘일자리 창출’ 국토부 장관상 받아

서울 성동구는 성수동의 비약적 발전을 이끈 성수 도시재생사업 성과를 인정받아 대한민국 도시·지역혁신대상에서 일자리 창출 분야 국토교통부 장관상을 받았다고 12일 밝혔다.성동구는 지난달 24일 대한민국 도시·지역혁신 산업 박람회 개막식에서 ‘성수 도시재생사업’으로 도시·지역혁신 일자리 창출 분야 대상인 국토부 장관상을 수상했다. 지난해 주거환경개선 분야 대상(행정안전부 장관상)에 이어 2년 연속 수상하는 영예를 안았다.성수 도시재생사업은 2014년 도시재생 사업지로 선정된 것을 시작으로 일터, 삶터, 쉼터, 공동체 재생 등 4가지 주제로 마중물 사업을 추진했다. 2020년부터 자생 가능한 성수 도시재생 2기 사업을 이어오고 있다.특히 성수IT산업유통개발진지구 추진, 사회적경제 생태계 조성, 소셜벤처 육성 등 차별화된 일자리 창출 정책을 적극적으로 추진했다.도시재생사업이 착수한 2014년 이후 2023년까지 사업체는 78%, 종사자 수도 51% 늘어났다. 지난해 기준 성수동의 경제적 가치가 1조 5000억원에 달하는 등 지역 경제 활성화 측면에서도 성과를 거뒀다.정원오 성동구청장은 “앞으로도 지역 특성을 살린 다양한 혁신 모델을 개발해 주민과 함께 성장하는 지속 가능한 도시를 만들어가겠다”고 말했다.유규상 기자