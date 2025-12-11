강동 치매안심센터, 서울 경진대회 ‘3관왕’

조기검진사업 분야 ‘대상’ 성과

2025-12-11 21면

서울 강동구 치매안심센터가 ‘2025년 치매안심센터 우수사례 경진대회’에서 조기검진사업 분야 대상을 비롯해 3관왕을 했다고 10일 밝혔다. 서울시 광역치매센터에서 열린 이번 대회는 자치구에서 진행하는 치매 관련 사업 우수 사례를 알리기 위해 개최됐다.조기검진사업 분야 대상을 받은 ‘강동 아·아 프로젝트: 사각지대 아웃(OUT)! 치매 아웃(OUT)!’ 사업은 민관 협력으로 조기 검진 체계를 구축해 치매 고위험군의 검진 사각지대를 줄였다는 평가를 받았다. ‘기억친구리더 봉사단(시민치매교육봉사단)’은 ﻿ 치매에 대한 이해와 공감을 넓힌 사례로 ‘기억친구리더(개인)’ 부문 우수상에 뽑혔고, 5개 자치구가 공동 기획·운영한 스토리형 치매인식개선 프로그램 ‘할머니의 일기장’은 ‘인식개선사업(권역)’ 분야 최우수상을 받았다.이수희 강동구청장은 “앞으로도 조기 검진과 인식 개선, 시민참여를 확대해 치매로부터 안심할 수 있는 강동, 치매가 있어도 편안하게 살아갈 수 있는 강동을 만들기 위해 최선을 다하겠다”라고 말했다.박재홍 기자